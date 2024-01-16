Тело россиянки Ярыгиной, погибшей в Турции, отправили в Москву

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Тело погибшей в Турции россиянки Надежды Ярыгиной отправили в Москву, об этом сообщает Sabah.
«Тело Ярыгиной отправили в Россию», — сообщили в издании.
Автор также также рассказал, что в России тело Ярыгиной повторно вскроют. Только после этого россиянку смогут похоронить родственники. Ранее турецкие патологоанатомы уже провели вскрытие Ярыгиной, однако, его результатов раскрывать не стали.
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Евгения Парфентьева