Стрельба на паре обернулась ранениями студентов московского колледжа
Студент колледжа Московского транспорта случайно выстрелил из сигнального пистолета в аудитории. Подробности сообщает Telegram-канал «Вечерняя Москва — Новости».
Инцидент произошёл в учебном корпусе на Каланчёвской улице во время занятий. По предварительной информации, ученик полез в свой рюкзак и нечаянно нажал на курок оружия.
В результате выстрела пострадали трое 16-летних учащихся. Сам владелец пистолета получил ожог руки. Пули не попали в других людей, но двое его одногруппников, которые сидели рядом, получили оглушение от громкого звука.
На место происшествия оперативно прибыла бригада медиков. Сотрудники скорой помощи осмотрели пострадавших и оказали им необходимую помощь.
