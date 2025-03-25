Под Москвой дочь бойца СВО перевела незнакомцу 250 тыс. рублей и вскоре погибла

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Несовершеннолетняя жительница города Решетниково в Клинском районе на севере Подмосковья погибла под колёсами поезда в районе станции Ямуга. После изучения её телефона полиция выяснила, что двумя днями ранее 17-летняя девушка отправила неустановленному лицу все свои сбережения — 250 тысяч рублей.
В настоящее время правоохранители изучают версию о том, что погибшая могла стать жертвой мошенников, сообщает MK.RU. Косвенно в пользу этого предположения говорят найденные в телефоне записки странного характера. Родственники девушки считают, что их от её имени мог написать кто-то другой. По их словам, она была добрым, светлым и отзывчивым человеком, а в текстах сквозит безжалостность, в том числе и к себе самой.
Отец девушки — участник специальной военной операции. Она жила с матерью, старшей сестрой, бабушкой и дедушкой. Семья была на хорошем счету, у погибшей не было никаких проблем в общении со сверстниками, так же как и трудностей с успеваемостью в школе. Расследование дела продолжается.
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Александр Бойцов