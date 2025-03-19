Четыре человека погибли в смертельном ДТП с газелями в Дагестане

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Смертельное ДТП с газелями в Дагестане унесло жизни четырех человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что трагедия произошла на федеральной трассе Р-215, когда пассажирская газель столкнулась с грузовой на маршруте Махачкала — Кизляр.
Как уточнил председатель Комитета лесного хозяйства МО Евгений Агулов, жертвами ДТП стали кабан, а также два лося. Детали в нашем материале.
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«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 10 человек, из которых 4 погибли», — прокомментировали журналистам.Ранее сообщалось, что с начала текущего месяца на дорогах Подмосковья случилось три аварии, в результате чего погибли дикие животные.
Как уточнил председатель Комитета лесного хозяйства МО Евгений Агулов, жертвами ДТП стали кабан, а также два лося. Детали в нашем материале.
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Никита Кротов