«Я убил её»: как 13-летняя Василиса попала в ловушку друзей-маньяков, которые забили ее до смерти и сняли все на камеру

Василиса (фото: кадр из документального фильма Елены Погребижской)
В апреле 2023 года 13-летняя Василиса попросила маму отпустить её на ночёвку к подруге. Вечером она написала, что приятельница встретила её, и они идут домой. Но спустя несколько часов мама получила тревожное сообщение: «Люблю тебя, мать, спасибо за всё». О том, что произошло с Василисой, кто виновен в её гибели и почему преступники до сих пор не получили наказание — расскажет «Радио 1».
Странные сообщения и первые подозрения
Мама Василисы Олеся сразу почувствовала, что с её дочерью что-то не так. Девочка никогда раньше не писала таких прощальных сообщений.
«Почему именно сейчас "спасибо за все"? Что случилось? Может, это какой-то материнский инстинкт, но я забеспокоилась, начала писать, мол, что с тобой, где ты?» — вспоминает Олеся.
Дочь отвечала коротко, уверяя, что всё в порядке, а звонки не принимала. Одновременно с этим в Telegram-канале Василисы появилось ещё одно сообщение:
«Я не знаю, с кем из вас я ещё встречусь, а с кем нет, но надеюсь, что у вас всех будет лучшая жизнь… Меня ждут новые люди и новые места. Я вас всех люблю и верю в вас, солнышки».
После этого Олеся запаниковала. Она позвонила в полицию, обратилась в поисковый отряд «ЛизаАлерт» и позвонила подруге дочери. Оказалось, что девочка не приглашала Василису к себе и не знала, где та находится.
Мама Василисы (фото: кадр из документального фильма Елены Погребижской)
Как удалось найти след Василисы
Олеся обзвонила всех знакомых дочери, проверила её переписки и нашла важную зацепку: в банковском приложении был перевод на карту некой Анфисы. Выяснилось, что за несколько месяцев до исчезновения у Василисы появился новый друг — 16-летний Демьян, настоящее имя которого Илья Татаринов. Позже он познакомил её со своей подругой Анфисой Румпан.
Илья и Анфиса помогали в поисках пропавшей, но настораживало то, что Василиса удалила все чаты с ними.
Признание убийцы
2 мая Олесе прислали жуткий скриншот. Это был пост Ильи Татаринова в его Telegram-канале:
«Друзья, так заканчивается моя история. Мне очень жаль, я был ужасным человеком, социопатом, я почти никого и никогда не любил, и это всё закончилось в ночь с воскресенья на понедельник. Я убил человека — Василису, свою знакомую. Я убил её несколькими ударами молотка по голове, а после задушил, чтобы она наверняка умерла. Я сделал это, чтобы доказать самому себе своё величие, свою способность творить ужасные дела, имеющие последствия».
После этого преступника быстро нашли. Он даже не пытался скрываться — правоохранители забрали его прямо из дома.
Анфиса Румпан и Илья Татаринов (фото: кадр из документального фильма Елены Погребижской)
На допросе Илья рассказал, что однажды на прогулке с Анфисой предложил ей убить Василису. Девушка поддержала эту идею. Так и родился их страшный план: Татаринов заманивает Василису на пикник в лесу, убивает её, а Румпан снимает всё на камеру. Заранее они вырыли для жертвы могилу. Когда девочка умерла, убийцы использовали её телефон, чтобы отправить от её имени сообщения и снять деньги с банковской карты.
Запись убийства: что происходило на видео
Журналистка Елена Погребижская рассказала, что было на жуткой записи преступления.
«Илья и Анфиса спрашивают у Васи, что бы она сказала своим близким. Василиса отвечает, что просто обняла бы их. Девочка сидит на пледе, справа от неё Илья, рядом с ним рюкзак. Илья спрашивает Анфису, попадает ли он в кадр. Анфиса говорит: "Всё нормально, давай". Анфиса просит Васю смотреть в камеру, чтобы она не видела, как Илья в это время достаёт из рюкзака молоток, а потом начинает бить. Слышен голос Анфисы: "Давай ещё". Когда всё закончено, Илья произносит: "Я убил её, она мертва, это очень прикольно и занимательно в своём роде"».
Фото: istockphoto / feri ferdinan
Кто такой Илья Татаринов?
После выхода документального фильма Погребижской об этом жутком случае, журналистке написала девушка, которая знала убийцу лично.
«Елена, я была знакомой Демьяна. Была в него влюблена, но он оттолкнул меня своей агрессией. Он был очень вспыльчивым. Сидел с нами на встречах, часто агрессировал, когда проигрывал в "Мафию". Однажды, 14 февраля, он ударил восьмилетнюю девочку о кафель», — призналась она.
Кроме того, по словам источника, Татаринов хотел расправиться с другой девочкой.
«Изначально он планировал убить мою лучшую подругу. Он писал своей девушке, что позовет ее в лес. Сами знаете зачем. Но его отговорили. Мы боимся его встретить на свободе», — рассказала она.
Наказание преступников
Илью Татаринова приговорили к семи годам воспитательной колонии, а его сообщницу Анфису Румпан — к шести годам лишения свободы. Но родители преступников пытаются добиться пересмотра приговора. По слухам, они хотят убрать упоминания их фамилий из СМИ, чтобы их дети смогли построить жизнь после освобождения. Судебное разбирательство продолжается — апелляцию уже дважды переносили. Мама погибшей Василисы надеется, что убийцы не выйдут на свободу слишком рано.
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