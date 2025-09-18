Под Москвой нашли сожжённую «Ниву» с изрезанным телом
18 сентября в деревне Юрово Раменского района обнаружили сгоревший автомобиль «Нива». В салоне машины правоохранители нашли тело мужчины. Подробности сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Специалисты быстро установили личность сгоревшего мужчины и выяснили, с кем он контактировал в последнее время. Подозрение пало на 49-летнего местного жителя, который встречался с погибшим накануне.
При осмотре дома подозреваемого оперативники нашли следы крови и волочения. Эти находки дали расследованию дополнительные основания. На допросе мужчина признался в совершении преступления. Он рассказал, что во время ссоры несколько раз ударил друга ножом. После этого он загрузил тело в автомобиль, отвёз в безлюдное место, облил бензином и поджёг.
Следователи провели все необходимые действия: осмотр, экспертизы и опрос свидетелей. В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
