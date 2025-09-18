Под Москвой нашли сожжённую «Ниву» с изрезанным телом

18 сентября 2025, 18:40

Житель Подмосковья признался в расправе над другом и поджоге тела

Фото: Istock/NAimage

18 сентября в деревне Юрово Раменского района обнаружили сгоревший автомобиль «Нива». В салоне машины правоохранители нашли тело мужчины. Подробности сообщает ГСУ СК России по Московской области.