В российской школе пьяные родители устроили дебош из-за ребёнка

18 сентября 2025, 18:30

В Тюмени пьяных родителей задержали у школы после попытки забрать своего ребёнка

Фото: Istock/Rafa Jodar

В Тюмени сотрудникам правоохранительных органов понадобилось два наряда для задержания неадекватных родителей в школе. Об этом сообщает портал 72.ru.