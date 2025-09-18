В российской школе пьяные родители устроили дебош из-за ребёнка
В Тюмени сотрудникам правоохранительных органов понадобилось два наряда для задержания неадекватных родителей в школе. Об этом сообщает портал 72.ru.
Инцидент произошёл в школе на улице Николая Зелинского. Мужчина и женщина пришли в учебное заведение в состоянии алкогольного опьянения. Они хотели забрать своего ребёнка, но педагоги отказались отдавать им ученика из-за их неадекватного состояния. Это вызвало конфликт между родителями и работниками школы.
Охранники учебного заведения нажали тревожную кнопку. На место оперативно прибыли сотрудники силовых структур. После прибытия первого наряда родители сначала прекратили конфликт, но затем снова начали вести себя агрессивно и вступили в противостояние с росгвардейцами.
Второй наряд силовиков доставил пару в машину. Задержанных привлекли за появление в общественном месте в нетрезвом виде.
