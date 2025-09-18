«Мы поженимся»: Мошенник заманил пенсионерку в Индию, где её расчленили и сожгли

18 сентября 2025, 17:51

Американку убили в Индии по заказу мошенника из Великобритании

Фото: Istock/Motortion

В Индии раскрыли убийство 71-летней гражданки США Рупиндер Пандер. По информации телеканала NDTV, преступление заказал мошенник из Великобритании. Он пообещал своему сообщнику вознаграждение за убийство женщины.