«Мы поженимся»: Мошенник заманил пенсионерку в Индию, где её расчленили и сожгли
В Индии раскрыли убийство 71-летней гражданки США Рупиндер Пандер. По информации телеканала NDTV, преступление заказал мошенник из Великобритании. Он пообещал своему сообщнику вознаграждение за убийство женщины.
Рупиндер Пандер проживала в Сиэтле и познакомилась со злоумышленником на сайте знакомств. Тот предложил помочь ей в имущественном споре и связал с якобы юристом. Мошенник попросил пенсионерку перевести ему деньги, а затем предложил ей приехать в Индию, в деревню Кила Райпур, для организации свадьбы. Там она остановилась у его сообщника.
Сообщник афериста забил женщину бейсбольной битой до смерти, затем сжёг её тело и выбросил останки в канализацию. Сестра не смогла связаться с Пандер и обратилась в посольство. Преступник признался в убийстве и рассказал, что покрасил дом, чтобы скрыть следы.
Полиция нашла останки в канале. Сообщника арестовали, а мошенника в Британии обвинили в организации убийства.
