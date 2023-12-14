Российские «Грады» ночью уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом

Фото: сайт Минобороны РФ
Российские расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» ЦВО ликвидировали позиции ВС Украины на Краснолиманском направлении в ночное время. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«На Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО расчёты РСЗО «Град» группировки войск «Центр» при взаимодействии с подразделением БЛА уничтожили замаскированные позиции ВСУ», — проинформировали в оборонном ведомстве.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Первый российский морской дрон испытают в зоне СВО
«Общественное»: Взрыв прогремел в подконтрольной Киеву Снигирёвке
МВД объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова
Диана Аванесян