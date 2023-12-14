Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Российские «Грады» ночью уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом

Российские «Грады» ночью уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом

Минобороны: Российские «Грады» ночью уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом
14 декабря 2023, 05:20
Фото: сайт Минобороны РФ

Фото: сайт Минобороны РФ

Российские расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» ЦВО ликвидировали позиции ВС Украины на Краснолиманском направлении в ночное время. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«На Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО расчёты РСЗО «Град» группировки войск «Центр» при взаимодействии с подразделением БЛА уничтожили замаскированные позиции ВСУ», — проинформировали в оборонном ведомстве.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Первый российский морской дрон испытают в зоне СВО

«Общественное»: Взрыв прогремел в подконтрольной Киеву Снигирёвке

МВД объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова
#град
#дрон
#сво
#всу
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Штурмовики ВДВ уничтожили подразделение ВСУ у Работино
Штурмовики ВДВ уничтожили подразделение ВСУ у Работино, двух бойцов взяли в плен
14 декабря 2023, 05:46

Фото: iStock/Michele Ursi

Штурмовые отряды Воздушно-десантных войск (ВДВ) России ликвидировали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время атаки на украинский опорный пункт у села Работино в Запорожской области. Двух украинских военнослужащих удалось взять в плен, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным ведомства, российские десантники проникли в лесополосу, где располагались подразделения ВСУ, и с помощью стрелкового оружия и ручных осколочных гранат подавили сопротивление противника.

В результате десантникам удалось захватить позиции ВСУ и укрепить свое положение, а затем провести очистку территории.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что основными направлениями для ВСУ в данный момент являются Купянск, Работино, Запорожье и Херсонская область.

Именно здесь идут наиболее ожесточенные бои. Тем не менее, добавил он, украинским войскам не удается эффективно противостоять России в этих регионах.

Читайте также:

Под Наро-Фоминском сбит второй беспилотник, сообщил Собянин

Российские «Грады» ночью уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом

Элитная бригада ВСУ стоит на грани разгромного поражения
#эксперт
#беспилотник
#херсонская область
#всу
#запорожье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Первый российский морской дрон испытают в зоне СВО
Глава KMZ Даниленко: Первый морской дрон РФ отправят на испытания в зону СВО
14 декабря 2023, 04:12

Фото: iStock/marc chesneau

Управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко заявил, что на испытания в зону СВО отправят первый российский морской надводный дрон. Об этом пишет РИА Новости.
«Первый безэкипажный катер отправляется на испытания в зону СВО», — цитирует агентство слова собеседника.

Даниленко отметил, что быстроходный катер-носитель называется «Одуванчик». Он также подтвердил, что первую опытную партию планируется построить до конца 2023 года.

Читайте также:

Российские учёные разработали сверхчувствительный «компьютерный нос»

Сивков: Новые атомные подлодки Путина могут уничтожить «три Польши»

Пентагон проводил опасные эксперименты над украинцами во время спецоперации
#испытания
#сво
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Общественное»: Взрыв прогремел в подконтрольной Киеву Снигирёвке
14 декабря 2023, 01:46

Фото: iStock/Standart

В подконтрольном Киеву городе Снегирёвка прозвучал взрыв. Об этом сообщает «Общественное».
«В Снигиревке Николаевской области раздался взрыв, сообщил начальник городской военной администрации Иван Кухта», - пишет украинское издание в Телеграм-канале.

Ранее воздушная тревога была объявлена в Николаевской области Украины, и также в части Херсонской области, подконтрольной Киеву.

Читайте также:

МВД объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова

Песков высказался о военном потенциале России и Украины

Украине предсказали худшие времена
#взрыв
#тревога
#воздушная тревога
#украина
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МВД объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова
МВД России объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова по уголовной статье
14 декабря 2023, 01:45

Фото: istock / vladans

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, который обвиняется в террористических деяниях, объявлен в розыск. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на базу МВД России.
Информация в базе указывает на то, что глава ГУР объявлен в розыск по одной из статей Уголовного кодекса РФ, однако сама статья не указана.

ФСБ России 12 октября 2022 года заявила, что Кирилл Буданов является организатором взрыва на Крымском мосту.

В мае 2023 года глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил причастность украинской разведки к подрывам медийных лиц в России. По данным издания The Washington Post, учреждение организовало нападения на российскую журналистку Дарью Дугину и военного корреспондента Владлена Татарского.

Читайте также:

В Кремле заявили о влиянии провалов Киева на авторитет украинских властей

СВР назвала рассматриваемый Евросоюзом сценарий прекращения огня на Украине

«Готовьте гробы»: кто стоит за убийством Ильи Кивы и о чем он рассказал перед убийством
#розыск
#фсб
#сценарий
#информация
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков высказался о военном потенциале России и Украины
Песков: военный потенциал и экономическая мощь России и Украины несопоставимы
14 декабря 2023, 00:37

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил в разговоре с «Известиями», что военный потенциал и экономическая мощь России и Украины несопоставимы.
«Военный потенциал и экономическая мощь совершенно несопоставимы. Поэтому здесь ситуация очевидная», — подчеркнул он.
Песков также отметил, что, по его мнению, Вооруженные силы Украины теряют свои позиции на поле боя, и это происходит как неизбежный процесс.

Ранее бывший командующий батальоном Вооруженных сил Украины Евгений Дикий в интервью The New York Times признал необходимость призыва по 20 тысяч украинцев ежемесячно для компенсации потерь ВСУ на фронте.

Он также отметил, что некоторые утраты невозможно компенсировать ничем, кроме чистого численного превосходства.

Читайте также:

Украине предсказали худшие времена

Песков: Палестинцы должны получить свое государство

Песков оценил положение ВСУ на фронте
#интервью
#компенсации
#всу
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украине предсказали худшие времена
WP: Украину ждут худшие времена, если Запад перестанет поставлять ВСУ оружие
14 декабря 2023, 00:28

Фото: iStock/JARAMA

Журналист Ли Хокстейдер в своей статье для The Washington Post (WP) предупреждает, что без поставок оружия от Запада Украину ожидают серьезные вызовы на фронте.
Он отмечает, что командование украинской армии уже предупредило о критической обстановке на линии фронта для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Автор статьи подчеркивает, что без поставок вооружений и боеприпасов военные вынуждены будут постепенно уступать территории, чтобы сократить линию обороны.

Хокстейдер указывает на то, что поражение Украины станет стратегической катастрофой для Соединенных Штатов и их союзников в НАТО.

Читайте также:

Песков оценил положение ВСУ на фронте

WP: советники рекомендовали Зеленскому не делиться секретными данными с Байденом

Западные чиновники считают мирные переговоры единственным выходом из конфликта
#военные
#нато
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Западные чиновники считают мирные переговоры единственным выходом из конфликта
NYT: на Западе считают переговоры единственным способом достичь мира на Украине
13 декабря 2023, 21:38

Фото: iStock/JARAMA

Чиновники на Западе по-прежнему считают, что достичь мира на Украине можно только с помощью мирных переговоров между конфликтующими сторонами. Об этом пишет New York Times.
«Многие официальные лица в США и Европе, в том числе решительные сторонники Украины, считают, что урегулирование путем переговоров является единственным вероятным результатом в конечном итоге», — говорится в материале.

Авторы статьи уверены, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Вашингтон из-за опасений постепенного прекращения поддержки со стороны США.

При этом уточняется, что киевские власти по-прежнему мечтают о захвате территорий России в будущем году, при этом в руководстве США считают переход ВСУ к обороне более реалистичным. Считается, что Украина сможет за это время собрать новую армию для следующего контрнаступления.

Читайте также:

Названо необходимое число мобилизованных украинцев для восполнения потерь ВСУ

США нажились на украинском конфликте, заявил евродепутат

Орбан заявил, что не позволит ЕС начать переговоры о вступлении Украины
#сша
#президент
#украина
#переход
#ес
#владимир зеленский
#всу
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кадыров рассказал, когда закончится спецоперация
Кадыров: окончания СВО можно ждать летом 2024 года
13 декабря 2023, 20:20

Фото: сайт Кремля

Специальная военная операция может быть закончена летом 2024 года. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров в рамках прямой линии.
«Думаю, окончания стоит ожидать следующим летом, примерно в июне или июле. Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца», — заявил Кадыров.

Он пояснил, что перед российской армией стоит задача максимально сохранять города и вести переговоры с теми, кто готов сдаться. Кадыров подчеркнул, что в отсутствии подобной задачи, ВС РФ уже бы давно взяли Киев, ведь российские военные находились всего в семи км от украинской столицы. 

Однако задача верховного главнокомандующего, по словам Кадырова, заключается в том, чтобы не разрушать города и не дать зайти Западу на территорию России для навязывания своих условий.

Читайте также:

«Хорошо, если он убил бы его»: Кадыров об избиении сыном Журавеля

«Если б я был султан»: Кадыров раскрыл свое отношение к многожёнству

Чечня перевыполнила план по частичной мобилизации
#военные
#вс рф
#кадыров
#киев
#переговоры
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Чечня перевыполнила план по частичной мобилизации
Кадыров: Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%
13 декабря 2023, 19:32

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что регион выполнил план по частичной мобилизации на 1500%, а чеченские бойцы находятся в подчинении у Минобороны РФ и выполняют задачи верховного главнокомандующего страны.
«В последнее время общество Российской Федерации за нас. Они поняли, что мы граждане России, что мы патриоты. Мы выполнили план мобилизации на 1500%. Если другие регионы до сих пор должны добирать добровольцев, мы это сделали», - сказал Кадыров во время прямой линии.

Он уточнил, что батальоны и полки, созданные из чеченских военных, находятся в подчинении Минобороны РФ и Росгвардии. Они выполняют задачи, поставленные верховным главнокомандующим.

Кадыров также заявил, что намерен взять отпуск и посмотреть на свою работу со стороны. Он пояснил, что намерен понять, какими проектами стоит заняться в дальнейшем, и чего «не хватило» прежде.

Читайте также:

Кадыров прокомментировал решение Путина участвовать в выборах

Кадыров доволен командирами «Ахмата», которые взорвали вышку в Белгородской области

Кадыров призвал украинских военных не идти на смерть
#минобороны рф
#отпуск
#общество
#план
#регионы
#кадыров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф