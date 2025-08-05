Под Норильском три человека задохнулись в застрявшем уазике
В окрестностях Норильска произошла трагедия: три человека погибли, отравившись угарным газом в застрявшем автомобиле УАЗ, сообщили в региональном главке СК.
По данным ведомства, машина с четырьмя мужчинами застряла на размытой дождями дороге. Один из пассажиров отправился за помощью, а трое остались в салоне. Те, кто остался, включили двигатель для обогрева. Так как выхлопная труба оказалась погружённой в грязь, угарный газ проник в салон машины. Трое мужчин, которые находились в автомобиле, скончались на месте.
Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. В региональном управлении Следственного комитета уже начали процессуальную проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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