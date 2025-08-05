Таинственная чёрная коробка с парашютом обнаружена в поле в Башкирии

05 августа 2025, 16:28

Baza: в Чишминском районе Башкирии нашли чёрную коробку и парашют из полиэтилена

Фото: iStock/GluckKMB

Жители Чишминского района Башкирии обнаружили в поле необычный предмет — чёрную коробку, к которой был прикреплён самодельный парашют из полиэтилена. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Baza.