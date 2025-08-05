Таинственная чёрная коробка с парашютом обнаружена в поле в Башкирии
Жители Чишминского района Башкирии обнаружили в поле необычный предмет — чёрную коробку, к которой был прикреплён самодельный парашют из полиэтилена. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Baza.
Уточняется, что парашют, судя по всему, за что-то зацепился, что и позволило коробке приземлиться. На место сразу же прибыли экстренные службы, включая сапёров, военных, сотрудников ФСБ, пожарных и бригаду скорой помощи. Также в сторону посёлка Чишмы было приостановлено движение транспорта.
Обстоятельства появления загадочного объекта пока неизвестны. Специалисты осматривают коробку, чтобы определить её происхождение и содержимое. Местные власти и правоохранительные органы пока не дают официальных комментариев.
Читайте также: