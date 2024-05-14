Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Под Новосибирском горит мусорный полигон

Под Новосибирском горит мусорный полигон

14 мая 2024, 16:48
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

Мусорный полигон горит в Новосибирской области. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Возгорание началось на мусорном полигоне, расположенном между Новосибирском и посёлком Верх-Тула.

На место происшествия прибыли 20 специалистов МЧС России и пять единиц пожарной техники.



Площадь возгорания оценивается в шесть тысяч квадратных метров.

На опубликованных кадрах виден крупный столб дыма, который виден за несколько километров.

Ранее, 10 мая, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что в результате падения украинского дрона вспыхнул пожар на предприятии. В результате пожар удалось оперативно потушить, никто не пострадал.

Читайте также:

В российском регионе начался пожар на электроподстанции после удара БПЛА

Пожар начался в крупном торговом центре в Варшаве — видео

Крупный пожар вспыхнул в Наро-Фоминске
#новосибирская область
#пожар
#мусор
#мчс
#происшествия
«У девушки проблемы с головой»: Соседи об устроившей пожар в Люберцах
14 мая 2024, 17:38

Фото: iStock/photovs

Житель дома в подмосковных Люберцах, где девушка подожгла квартиру, заявил, что видел устроившую пожар.
Он отметил, что девушка была спокойна и не выказывала признаков какого-либо опьянения. При этом очевидец счёл её не совсем здоровой.

«У девушки проблемы с головой. Она ходила босиком и на вопрос «Это вы подожгли?» спокойно отвечала «да». Один раз подошла к горящей квартире и закинула туда какие-то вещи. Потом уселась на лавку и читала книгу. В квартире этой был хостел. Вчера ночью приезжали остальные жители и вывозили остатки своих вещей из других комнат. Девушку увозили на скорой», — прокомментировал в беседе с Газета.ру очевидец.

Ранее сообщалось, что в квартире в одной из многоэтажек в подмосковных Люберцах произошёл пожар, квартиру с криками о демонах и ЦРУ подожгла местная жительница.

Читайте также:

Девочка невозмутимо играет на качелях пока рядом горит «квартира с демонами и ЦРУ» — видео

Задержанного в Москве пьяного американца отпустили на свободу

Началась доследственная проверка по факту отравления курсантов института МВД РФ
#проверка
#мвд
#пожар
#квартира
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
План «Перехват» объявили после стрельбы у метро «Пионерская» в Петербурге
14 мая 2024, 17:33

Фото: iStock/Fedorovekb

План «Перехват» объявили в Санкт-Петербурге после стрельбы у торгового центра «Сити Молл» в районе станции метро «Пионерская». Об этом сообщает портал «78.ru», ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Отмечается, что неизвестный из-за конфликта на парковке открыл стрельбу из травматического пистолета. Он сделал четыре выстрела, после чего скрылся с места преступления на автомобиле Porshe с московскими номерами.

В результате этого инцидента пострадал один человек, который в настоящее время находится в реанимации с ранением брюшной полости.

На месте стрельбы работают сотрудники правоохранительных органов.

Читайте также:

Казино для азартных пенсионеров накрыли в Москве

В Волгограде отец и его сожительница тушили окурки о пятилетнего мальчика

Житель Эстонии пытался ввезти в Россию профессиональный подводный дрон
#стрельба
#санкт-петербург
#госпитализация
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Казино для азартных пенсионеров накрыли в Москве
14 мая 2024, 16:19

Фото: Istock/Mr Vito

Столичная полиция накрыла казино для пенсионеров, пишет RT.
Нелегальное заведение было оборудовано в обычной квартире, рассказали в УВД по СВАО. С жалобами к правоохранителям на необычный поток пенсионеров обратились соседи.

Выяснилось, что сообщники из Сибири притворились парой, сняли квартиру и оборудовали в ней игровой клуб. Пожилых людей они приглашали через рассылку в мессенджерах.

Деньги у азартных посетителей принимал у входа оператор. Он же выплачивал им выигрыш. Задержаны двое подозреваемых.

Читайте также:

В Волгограде отец и его сожительница тушили окурки о пятилетнего мальчика

Замруководителя Управления дорожного хозяйства Башкирии задержали за взятку

Задержанный за оскорбление бойцов СВО блогер признал свою вину
#пенсионеры
#москва
#казино
#квартира
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Волгограде отец и его сожительница тушили окурки о пятилетнего мальчика
СК: возбуждено дело против отца и мачехи, тушивших окурки о пятилетнего мальчика
14 мая 2024, 15:46

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Управление Следственного комитета по Волгоградской области возбудило уголовное дело в отношении отца и мачехи пятилетнего мальчика, которые били его и прижигали окурками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, 38-летний мужчина в течение двух лет истязал своего маленького сына. В издевательствах также принимала участие его сожительница.

В ходе осмотра ребёнка были обнаружены множественные раны от ожогов, синяки и ссадины. Мужчину и его сожительницу подозревают в том, что они тушили о ребёнка окурки.

Жителей Волгограда задержали, против них возбуждено уголовное дело по статье об истязании. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Ребёнок передан в социальный центр.

Читайте также:

В Подмосковье прохожий избил подростка

В Индонезии россиянину и двум украинцам грозит смертная казнь

Задержанный за оскорбление бойцов СВО блогер признал свою вину
#волгоградская область
#ск рф
#ребёнок
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Замруководителя Управления дорожного хозяйства Башкирии задержали за взятку
В Уфе в своем кабинете задержан замруководителя Управления дорожного хозяйства
14 мая 2024, 15:35

Фото: Istock/blinow61

Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбудили в отношении заместителя директора управления дорожного хозяйства Башкирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.
«Возбуждено уголовное в отношении 40-летнего заместителя директора ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере)», — указано в сообщении.

Отмечается, что он получил взятку от учредителя компании-контрагента за оказание содействия в заключении госконтрактов. Её общая сумма составила 2,9 млн руб. Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Ранее сообщалось, что задержан главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов. В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей, а также коллекционные часы, золотые монеты, и предметы роскоши. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Названа чудовищная сумма взятки, которую получил замминистра обороны Иванов

В Кремле раскрыли судьбу контрактов, которые курировал арестованный Иванов

«‎Более 100 млн рублей»: Начальник Главного управления кадров МО арестован за взятку
#мо
#фсб
#ук
#компании
#сотрудники
#минобороны
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Задержанный за оскорбление бойцов СВО блогер признал свою вину
ТАСС: московский блогер, оскорбивший во время стрима бойцов СВО, признал вину
14 мая 2024, 15:09

Фото: Istock/choochart choochaikupt

Блогер из Москвы признал вину в оскорблении участников спецоперации, пишет ТАСС.
Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России. На допросе 36-летний уроженец Таганрога Ростовской области признал вину и выразил раскаяние в содеянном.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье о «Возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» УК РФ.

О задержании стримера в Зеленограде рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Мужчину доставили в ОМВД России по району Крюково. По информации следствия, он вел трансляцию, где негативно высказывался в адрес участников спецоперации.

Читайте также:

В Индонезии россиянину и двум украинцам грозит смертная казнь

Военнослужащие США взорвали оставшуюся часть моста в Балтиморе

ВСУ впервые обстреляли Белгородскую область из немецкого танка Leopard
#сво
#блогер
#суд
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Верховный суд подтвердил 25-летний приговор осужденному за госизмену Кара-Мурзе*
14 мая 2024, 14:55

Фото: Istock/OlFedv

Верховный суд РФ подтвердил 25-летний приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе*, осужденному за госизмену.
Об этом пишет «Интерфакс». Высшая судебная инстанция отклонила жалобу защиты на приговор.

В апреле прошлого года суд приговорил публициста к 25 годам лишения свободы по делу о государственной измене и распространении фейков о Вооруженных силах России. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Также Кара-Мурза* заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей. После освобождения он семь лет не сможет заниматься журналистикой.

Читайте также:

Австралия ввела санкции против 13 россиян из-за преследования Кара-Мурзы*

Политика Кара-Мурзу* этапировали в омскую колонию строгого режима

Адвокат Кара-Мурзы* допустил его обмен на сидящего в Германии россиянина Красикова

* Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента
#журналист
#тюрьма
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Индонезии россиянину и двум украинцам грозит смертная казнь
Detik: гражданину России грозит казнь в Индонезии за производство наркотиков
14 мая 2024, 14:52

Фото: iStock/Tashka

В Индонезии россиянину и двум украинцам грозит казнь за производство наркотиков в подпольной лаборатории. Об этом информирует портал Detik.
Отмечается, что вместе с подельником, гражданином Индонезии, на вилле площадью 180 квадратных метров фигуранты выращивали каннабис, а также наладили производство мефедрона. По словам главы агентства уголовных расследований национальной полиции Индонезии комиссара Вахью Видада, россиянин сбывал наркотики через даркнет и Telegram.

Согласно информации источника, в общей сложности сотрудники правоохранительных органов конфисковали 10 кг марихуаны, 684 гр мефедрона и 107 гр кокаина. Уточняется, что всем подозреваемым были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с наркотиками. Максимальное наказание за них — смертная казнь и штраф порядка 620 тысяч долларов.

Читайте также:

Стало известно, какой срок грозит начальнику главного управления кадров Минобороны

Мужчина узнал об измене своей жены благодаря результатам анализов

В Подмосковье школьница обвинила своего дядю в изнасилованиях, которые он совершал годами
#наркотики
#штраф
#производство
#наказание
#сотрудники
#telegram
#смертная казнь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военнослужащие США взорвали оставшуюся часть моста в Балтиморе
14 мая 2024, 14:44

Фото: Istock/dzika_mrowka

Армия США снесла оставшуюся часть моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, обрушившегося в Балтиморе.
Об этом заявляет Associated Press (AP). Как отметили специалисты, взорвать мост нужно было, чтобы расчистить путь для грузового судна «Дали». Оно застряло среди обломков после столкновения с мостом и его обрушения.

По словам представителя Инженерного корпуса армии США Скотта Спеллмон, взрыв произошел по плану, и во многом это похоже «на чистку луковицы».

Грузовое судно врезалось в одну из опор сооружения, из-за чего произошло обрушение автомобильного моста, 26 марта. Затем контейнеровоз загорелся, но остался на плаву.

Читайте также:

Блинкен сообщил о поступлении на Украину оружия из нового пакета помощи США

Пенсионер из США перевёл мошенникам с Украины 61 миллиард долларов

Конгресс США потребовал от Пентагона доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе
#мост
#сша
#военные
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф