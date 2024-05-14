Под Новосибирском горит мусорный полигон

Фото: iStock/Distortion Media
Мусорный полигон горит в Новосибирской области. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Возгорание началось на мусорном полигоне, расположенном между Новосибирском и посёлком Верх-Тула.
На место происшествия прибыли 20 специалистов МЧС России и пять единиц пожарной техники.
Площадь возгорания оценивается в шесть тысяч квадратных метров.
На опубликованных кадрах виден крупный столб дыма, который виден за несколько километров.
Ранее, 10 мая, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что в результате падения украинского дрона вспыхнул пожар на предприятии. В результате пожар удалось оперативно потушить, никто не пострадал.
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На место происшествия прибыли 20 специалистов МЧС России и пять единиц пожарной техники.
Площадь возгорания оценивается в шесть тысяч квадратных метров.
На опубликованных кадрах виден крупный столб дыма, который виден за несколько километров.
Ранее, 10 мая, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что в результате падения украинского дрона вспыхнул пожар на предприятии. В результате пожар удалось оперативно потушить, никто не пострадал.
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Анастасия Чинкова