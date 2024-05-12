Пожар возник в крупном торговом центре в Варшаве — видео

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Масштабный пожар охватил один из торговых центров Варшавы. Горит торговый комплекс «Марывильская 44».
Пожар начался утром, когда покупателей на территории торгового центра было ещё не слишком много, сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». К приезду пожарных огнём уже была охвачена вся площадь комплекса. Посетителей и сотрудников магазинов и торговых точек экстренно эвакуировали.
Частично обрушилась крыша здания, что дало доступ кислорода к огню и ещё больше усилило пламя. Густые клубы чёрного дыма, поднимающиеся к небу, видны даже на окраинах польской столицы. Информации о пострадавших пока не поступало. Причины возникновения пожара будут выяснять техники-эксперты и криминалисты.
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Александр Бойцов