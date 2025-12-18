Водитель BMW врезался в дерево на западе Москвы
Водитель BMW врезался в дерево на западе столицы. Об этом сообщает телеграм-канал «Моя Москва».
По его данным, авария произошла на Крылатской улице. Предварительно, мужчина уснул за рулем и пропустил поворот, после чего иномарка съехала с дороги и застряла среди деревьев.
«Запах алкоголя в машине отсутствует», — говорится в публикации.Последствия ДТП запечатлели очевидцы. На кадрах видно, что автомобиль получил серьезные повреждения: у него смят кузов и разбита подкапотная часть. На месте работают экстренные службы, все причины и обстоятельства происшествия выясняются.
