Водитель BMW врезался в дерево на западе Москвы

18 декабря 2025, 10:41

Фото: iStock/Chalabala

Водитель BMW врезался в дерево на западе столицы. Об этом сообщает телеграм-канал «Моя Москва».





По его данным, авария произошла на Крылатской улице. Предварительно, мужчина уснул за рулем и пропустил поворот, после чего иномарка съехала с дороги и застряла среди деревьев.

«Запах алкоголя в машине отсутствует», — говорится в публикации.