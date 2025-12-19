Школьный автобус с детьми вылетел в кювет под Петербургом
Школьный автобус с детьми попал в ДТП под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.
Авария произошла между поселками Рябово и Красная Долина в Выборгском районе. На опубликованных кадрах видно, что автобус съехал в кювет, сбил несколько деревьев и остановился в лесу.
По предварительной информации, школьники не обращались за медицинской помощью — обошлось без серьезных травм. Точные причины и обстоятельства предстоит выяснить автоинспекторам.
Ранее сообщалось, что грузовой фургон «Газель» опрокинулся после столкновения с автомобилем Volkswagen возле Дворцового моста в Санкт-Петербурге.
Читайте также: