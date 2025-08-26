В Красноярске школьница за деньги пыталась совершить теракт
В Красноярске правоохранители арестовали школьницу, которая за вознаграждение намеривалась совершить теракт. Об этом сообщает «Лента.ру».
В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте отметили, что в отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье 205. Предварительно, 6 августа она хотела поджечь объект транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение. Возгорание не началось по независящим от нее причинам.
Школьница задержана, и ей уже предъявлено обвинение. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
