В Красноярске школьница за деньги пыталась совершить теракт

Фото: iStock/7713Photography

В Красноярске правоохранители арестовали школьницу, которая за вознаграждение намеривалась совершить теракт. Об этом сообщает «Лента.ру».



В Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте отметили, что в отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье 205. Предварительно, 6 августа она хотела поджечь объект транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение. Возгорание не началось по независящим от нее причинам.

Школьница задержана, и ей уже предъявлено обвинение. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Иван Мусатов

