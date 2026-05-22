Под Новосибирском подростка из Рязани задержали после поджога полицейских машин
В рабочем поселке Краснообск Новосибирского района подросток из Рязани поджег служебные автомобили территориального отдела полиции. По данным регионального главка, это произошло 22 мая. Об этом сообщает ГУМВД по Новосибирской области, пишет РИА Новости.
В полиции уточнили, что подозреваемый — несовершеннолетний житель Рязани 2009 года рождения. Его оперативно задержали. Сотрудники МЧС потушили пожар. Никто не пострадал.
По предварительной версии, подросток действовал по указанию внешних кураторов. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники регионального главка, территориального отдела полиции и УФСБ России по Новосибирской области. На видео, которое опубликовала полиция, подросток говорит, что поджег машины бензином, купленным на автозаправке.
