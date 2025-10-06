Под Новосибирском СК раскрыл замаскированное под исчезновение убийство девушки
В Новосибирской области следователи раскрыли шокирующее преступление, которое выглядело как исчезновение. Об этом пишет «Лента.ру».
4 октября недалеко от Тогучина нашли 19-летнюю жительницу с признаками насилия.
Выяснили, что 8 сентября она поссорилась с 21-летним сожителем. В ходе конфликта он схватил нож и несколько раз ударил девушку. После этого молодого человека не остановило даже желание скрыть следы: он забросал тело ветками и растительностью.
Сейчас правоохранители задержали подозреваемого. Вопрос об его аресте решается. Следственный комитет продолжает расследование, чтобы установить все детали этого ужасного инцидента.
