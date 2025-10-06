Достижения.рф

Пьяная россиянка вывалилась с балкона во время отдыха в Таиланде

Фото: Istock/Nataliya Yurchuk

В Паттайе российская туристка упала с балкона своего отеля. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.



Инцидент произошёл ночью. 40-летняя гражданка России находилась в отпуске. Поздно вечером она вышла на балкон, оступилась и упала на землю. Женщине потребовалась срочная медицинская помощь.

Скорая помощь оперативно приехала на вызов. Медики осмотрели пострадавшую, стабилизировали её состояние и доставили в ближайшую больницу. Врачи констатируют, что женщина получила серьёзные травмы, но её жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось об инциденте в Ленинградской области, где 14-летнего подростка привезли в больницу в алкогольной коме.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0