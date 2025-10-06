Пьяная россиянка вывалилась с балкона во время отдыха в Таиланде
В Паттайе российская туристка упала с балкона своего отеля. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошёл ночью. 40-летняя гражданка России находилась в отпуске. Поздно вечером она вышла на балкон, оступилась и упала на землю. Женщине потребовалась срочная медицинская помощь.
Скорая помощь оперативно приехала на вызов. Медики осмотрели пострадавшую, стабилизировали её состояние и доставили в ближайшую больницу. Врачи констатируют, что женщина получила серьёзные травмы, но её жизни ничего не угрожает.
