Под Новосибирском старушка заблудилась в сильный мороз и застряла в снежном поле

06 января 2026, 14:32

В Новосибирской области спасатели эвакуировали из снега 68-летнюю женщину

Фото: Istock/lilkar

В Новосибирской области спасатели эвакуировали 68-летнюю женщину из глубокого снега. Об этом информирует региональная аварийно-спасательная служба.