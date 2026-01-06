Под Новосибирском старушка заблудилась в сильный мороз и застряла в снежном поле
В Новосибирской области спасатели эвакуировали 68-летнюю женщину из глубокого снега. Об этом информирует региональная аварийно-спасательная служба.
Утром 6 января спасатели из Куйбышева приняли сигнал от очевидцев. Те сообщили о человеке, который увяз в сугробах. Температура воздуха в это время достигала -17°C. Дежурная группа оперативно выехала на место.
Спасатели нашли в поле пожилую женщину. Она пояснила, что возвращалась пешком из деревни Малинино, но потеряла дорогу и застряла в снегу. При этом у женщины оставались тёплыми руки, и признаки сильного переохлаждения у неё отсутствовали.
Чтобы скорее вывести пенсионерку к дороге, спасатели несли её на спине, периодически останавливаясь для передышки. После этого они передали женщину сотрудникам полиции. Полицейские доставили старушку домой.
Читайте также: