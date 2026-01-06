Достижения.рф

«Граната за гранатой»: На московской набережной обнаружили опасную находку

В Москве на Шелепихинской набережной нашли пять гранат в чёрном пакете
В Москве гражданин обнаружил пять гранат. Об этом информирует телеканал «360».



Чрезвычайное происшествие случилось на Шелепихинской набережной. Мужчина нашёл чёрный пакет с пятью гранатами в нежилом помещении. По сведениям телеканала, у всех боеприпасов были чёрные чеки. Мужчина сразу сообщил о находке, и на место оперативно выехали сотрудники экстренных служб.

Днём ранее в районе Свиблово возникла другая тревожная ситуация. Полиция оцепила двор жилого дома после сообщения о возможном взрывном устройстве в автомобиле Lada Priora. Частный кинолог гулял со своей собакой, когда животное начало активно лаять возле машины и явно чувствовало подозрительный запах. Хозяин собаки немедленно вызвал полицию.

