«Давай секс вместо денег»: Российский таксист шокировал пассажирку предложением
В Екатеринбурге таксист предложил пассажирке оплатить поездку сексом. Об этом девушка рассказала порталу E1.
Утром 5 января екатеринбурженка заказала такси на Уралмаш через приложение. Когда машина подъезжала к адресу, водитель написал в чат: «Здравствуйте, давай секс вместо денег».
Пассажирка отменила заказ и сразу обратилась в службу поддержки сервиса. Она потребовала отстранить мужчину от работы. Девушка отметила, что ситуация могла бы стать опасной, если бы она или, например, её ребёнок уже сели в автомобиль, не проверив чат.
Представитель службы поддержки сообщил, что компания уже проверяет профиль этого водителя. По итогам проверки он может потерять доступ ко всем заказам в приложении.
Ранее стало известно, что в России могут появиться скидки в такси для многодетных семей.
