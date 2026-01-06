Российский пенсионер напал на школьницу, приняв её за «украинскую шпионку»
В Заиграевском районном суде (Бурятия) вынесли обвинительный приговор 67-летнему Сергею Мясникову за нападение на девушку. Об этом информирует mk.ru.
Инцидент произошёл в посёлке Онохой в июне 2024 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина увидел на улице 17-летнюю девушку, которая разговаривала по телефону. Он решил, что она якобы передаёт «координаты на Украину».
Мясников пригрозил россиянке, догнал её, повалил на землю и попытался задушить. Несколько очевидцев вмешались, чтобы остановить нападение. Суд рассматривал дело по статье о покушении на убийство.
Фигурант сначала заявил, что не помнит произошедшего, а потом утверждал, что хотел отобрать телефон. Суд счёл эти доводы необоснованными. По итогу Сергей Мясников получил 8,5 лет колонии строгого режима. Верховный суд Республики Бурятия оставил приговор в силе.
Читайте также: