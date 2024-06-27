Под одним из опрокинувшихся вагонов в Коми обнаружено тело погибшего мужчины

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Тело погибшего мужчины обнаружено под одним из перевернувшихся вагонов поезда Воркута - Новороссийск в Республике Коми. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении СК России на транспорте.
В среду, 26 июня, девять вагонов поезда № 511, следовавшего по маршруту Воркута - Новороссийск, сошли с рельсов и перевернулись на перегоне Инта - Угольный в Коми. В составе находились 232 пассажира и 20 сотрудников РЖД. По последней информации, госпитализированы 10 человек. Движение поездов на участке восстановлено пока по одному пути.
Всего в составе поезда находилось 14 вагонов, из них девять перевернулись. Пострадали около 70 человек, из них пятеро находятся в тяжёлом состоянии. Сотрудники Следственного управления сообщили об обнаружении под одним из вагонов тела погибшего мужчины. Предварительной причиной аварии назван подмыв почвы из-за обильных осадков. СК РФ возбудил уголовное дело.
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Александр Бойцов