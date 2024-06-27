Названо количество человек, обратившихся за медпомощью после схода поезда в Коми

Фото: МЧС России
По предварительным сведеньям, за медицинской помощью после схода вагонов в Коми обратились 46 человек. Об этом проинформировало РЖД в Телегам-канале.
Самых травмированных пассажиров доставили в Инту на восстановительном поезде. Среди них один ребенок.
Вечером 26 июня пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов под Интой в Республике Коми. По данным РЖД, предварительной причиной аварии стал подмыв почвы из-за сильных осадков. По последним данным, пострадало 70 человек. Погибших нет.
Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ.
Ранее местный житель высказал предположение о причине схода с рельсов поезда в Коми. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Пострадавших передали медикам. Всего, по предварительным данным, за медицинской помощью обратилось 46 человек», - сказано в сообщении.
Вечером 26 июня пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов под Интой в Республике Коми. По данным РЖД, предварительной причиной аварии стал подмыв почвы из-за сильных осадков. По последним данным, пострадало 70 человек. Погибших нет.
Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ.
Ранее местный житель высказал предположение о причине схода с рельсов поезда в Коми. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак