В Республике Коми ввели режим ЧС после схода вагонов поезда

Фото: МЧС России
Режим ЧС ввели в Коми после схода вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Об этом сказано в указе главы республики Владимира Уйбы, соответствующий документ опубликован на портале правительства региона.
В документе указано, что режим ЧС регионального характера будет действовать на территории республики с 26 июня и до особого распоряжения. Его ввели для ликвидации последствий схода вагонов пассажирского поезда.
Минздраву республики порекомендовали организовать экстренную медпомощь и эвакуацию пострадавших с целью размещения в медицинских учреждениях, а комитету по молодежной политике — привлечь волонтеров в Инте и Усинске для оказания помощи пострадавшим.
Вечером 26 июня пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов под Интой в Республике Коми. Предварительной причиной аварии стал подмыв почвы из-за обильных осадков. По последним данным, пострадало 70 человек, погибших нет.
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Минздраву республики порекомендовали организовать экстренную медпомощь и эвакуацию пострадавших с целью размещения в медицинских учреждениях, а комитету по молодежной политике — привлечь волонтеров в Инте и Усинске для оказания помощи пострадавшим.
Вечером 26 июня пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов под Интой в Республике Коми. Предварительной причиной аварии стал подмыв почвы из-за обильных осадков. По последним данным, пострадало 70 человек, погибших нет.
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Алина Юрчак