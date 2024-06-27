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В Республике Коми ввели режим ЧС после схода вагонов поезда

27 июня 2024, 02:12
Фото: МЧС России

Фото: МЧС России

Режим ЧС ввели в Коми после схода вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Об этом сказано в указе главы республики Владимира Уйбы, соответствующий документ опубликован на портале правительства региона.
В документе указано, что режим ЧС регионального характера будет действовать на территории республики с 26 июня и до особого распоряжения. Его ввели для ликвидации последствий схода вагонов пассажирского поезда.

Минздраву республики порекомендовали организовать экстренную медпомощь и эвакуацию пострадавших с целью размещения в медицинских учреждениях, а комитету по молодежной политике — привлечь волонтеров в Инте и Усинске для оказания помощи пострадавшим.



Вечером 26 июня пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов под Интой в Республике Коми. Предварительной причиной аварии стал подмыв почвы из-за обильных осадков. По последним данным, пострадало 70 человек, погибших нет.

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Хуситы сообщили о первом применении гиперзвуковой ракеты
Хуситы впервые использовали гиперзвуковую ракету для атаки на израильское судно
27 июня 2024, 01:50

Фото: istock / Dikuch

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» впервые применили гиперзвуковую ракету при атаке на судно MSC Sarah V в Аравийском море. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в соцсети Х.
«Вооруженные силы Йемена впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства против израильского судна MSC SARAH V в Аравийском море», — сказал он.
Представитель хуситов заявил, что созданная ими ракета обладает передовыми характеристиками, очно попадает в цели на большом расстоянии. Сариа также пообещал показать видеозапись с ее запуском.

Движение «Ансар Алла», контролирующее большую часть Йеменского побережья Красного моря, после обострения конфликта на Ближнем Востоке начало обстреливать связанные с Израилем суда, из-за чего морские перевозки через Суэцкий канал резко снизились.

Ночью 23 июня хуситы совершили атаку на пять кораблей в порту Хайфы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Просим прощения»: Братья исполнителей теракта в Дагестане записали видео с извинениями
Братья террориста Омарова попросили прощения у семей жертв — видео
27 июня 2024, 01:27

Фото: РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет

Ролик с извинениями сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова за теракт Дербенте и Махачкале появилось в соцсетях. На кадрах, размещенных в ряде дагестанских Телеграм-каналах, один из сыновей Омарова просит прощения у дагестанцев.
«Мы, семья Омаровых, глубоко скорбим за произошедшее. Мы всегда были против терроризма и экстремизма, просим у всех семей пострадавших прощения за подлый террористический акт, который совершил наш брат», — заявил один из братьев.
На кадрах мужчины стоят, сложив руки и опустив глаза в пол.

Как рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева, видео, судя по всему, было записано в Советском районном суде Махачкалы.

До этого стало известно, что в Дагестане арестованы шесть родственников бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#новости
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Названо количество человек, обратившихся за медпомощью после схода поезда в Коми
РЖД: За помощью после схода вагонов поезда в Коми обратились 46 человек
27 июня 2024, 01:12

Фото: МЧС России

По предварительным сведеньям, за медицинской помощью после схода вагонов в Коми обратились 46 человек. Об этом проинформировало РЖД в Телегам-канале.
Самых травмированных пассажиров доставили в Инту на восстановительном поезде. Среди них один ребенок.

«Пострадавших передали медикам. Всего, по предварительным данным, за медицинской помощью обратилось 46 человек», - сказано в сообщении.
Вечером 26 июня пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошел с рельсов под Интой в Республике Коми. По данным РЖД, предварительной причиной аварии стал подмыв почвы из-за сильных осадков. По последним данным, пострадало 70 человек. Погибших нет.

Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ.

Ранее местный житель высказал предположение о причине схода с рельсов поезда в Коми. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#человек
#коми
#авария
#пострадавший
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«Бьют окна, достают детей»: Что известно о ЧП с пассажирским поездом в Коми
В Коми с рельсов сошел пассажирский поезд, есть пострадавшие: что известно
27 июня 2024, 00:14

Фото: МЧС России

Вечером 26 июня стало известно, что около станции Инта в Коми сошел с рельсов пассажирский поезд Воркута-Новороссийск. Все что известно о прошествии на данный момент — в материале «Радио 1».

Поезд в Коми — что случилось

В Республике Коми, на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги, с рельсов сошел пассажирский поезд №511 Воркута — Новороссийск.

В составе было 14 вагонов, в которых следовали 232 человека. Всего перевернулось 9 вагонов.

Все пассажиры, в том числе пострадавшие, были пересажены в 5 целых вагонов и направлены в Инту. Эвакуацию можно было осуществить только ж/д транспортом из-за того, что крушение произошло в труднодоступной болотистой местности.

На место выехал глава Коми Владимир Уйба.

«Буду координировать спасательную операцию», — сообщил он.
В Инте организовали два пункта временного размещения — в отеле и школе.

Причина крушения поезда в Коми

В РЖД сообщили, что предварительной причиной схода поезда стал подмыв железнодорожной насыпи. Предположительно, пути прогнулись над образовавшейся пустотой.

Отметим, что незадолго до ЧП в Коми было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ливня и гроз. Сведенья также были опубликованы на сайтах местных городских администраций.

Население призвали воздержаться от туристических походов, выходов в лес и на водные объекты, а также от поездок и участия в мероприятиях с большим скоплением людей.

Сколько пострадавших

По последним данным, около 70 человек пострадали,10 из них серьёзно травмированы и находятся в тяжелом состоянии. У всех пострадавших есть мелкие порезы от стекла и травмы от ударов о полки и столы. Большая часть пассажиров получили ушибы головы с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и переломы конечностей.

Пострадало 2 ребенка, 14-летнюю девочку в тяжёлом состоянии госпитализируют. Также 7-летнего мальчика и его мать привезли в центральную больницу Инты.

На данный момент за медпомощью обратились 46 человек, рассказали в РЖД.

К счастью, никто не погиб.


Мэрия Воркуты сообщила, что на поезде не было организованных детских групп.

Кадры и видеозаписи с места событий, которые сделали пассажиры, почти сразу появились в соцсетях.
«Вагон перед ним чуть тряхнуло, он даже ничего не понял, спал в это время», — сказал корреспондентам брат одного из пассажиров.
Другая пассажирка признается в своем видео с места происшествия, что «чуть не умерла от страха».
«Спасают людей: бьют окна, достают детей», — заявил очевидец крушения поезда


Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР уже возбудило уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

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Водитель маршрутки помог спасти полицейского при нападении на синагогу в Дербенте
26 июня 2024, 22:47

Фото: Istockphoto / Anna_Anikina

Стрельба возле синагоги в Дербенте началась 23 июня около 18 часов. Затем к месту начали прибывать полицейские машины, рассказал водитель маршрутного такси по имени Аслан, который оказался в 50 метрах от места происшествия. Мужчина помог спасти раненого правоохранителя.
«Было вечернее время, я приехал с последним рейсом. Высадил людей и вышел из машины. Смотрю – началась стрельба, беготня. Один полицейский бежит и падает, второй бежит в сторону моей машины, и одна сторона у него вся в крови», – поделился Аслан с NEWS.ru.
Мужчина помог остановить проезжающий автомобиль, в который посадили раненого, и машина направилась в больницу. Через некоторое время на месте происшествия начался пожар.

Теракт в Дагестане был совершён вечером 23 июня. Вооруженные боевики обстреляли в Дербенте и Махачкале два православных храма, синагогу и пост ДПС. По последним данным Минздрава республики, погиб 21 человек, в том числе 16 правоохранителей.

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Фура врезалась в отбойник на МКАД
26 июня 2024, 22:36

Фото: Istockphoto / Igor Zubkov

Грузовик столкнулся с отбойником на внутренней стороне 14-го километра МКАД.
Об этом сообщили NEWS.ru в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Дорожное движение на аварийном участке пришлось ограничить на трёх полосах. На месте происшествия образовался затор. Позже движение было восстановлено.

Работают экстренные службы, причины ДТП выясняются. Информации о пострадавших пока не поступало.

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#авария
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Местный житель высказал предположение о причине схода с рельсов поезда в Коми
26 июня 2024, 22:28

Фото: Istockphoto / designbydx

Местные жители приехали помогать пострадавшим при сходе с рельсов поезда в Республике Коми. Об этом рассказал один из них – Иван. Он вспомнил похожее происшествие, которое случилось три года назад.
«В этой местности рядом протекают реки. Года три назад уже был подобный случай, но не такой масштабный, и состав был грузовой. Здесь размывает грунт, поезда сходят с рельсов. Сейчас жители ближнего городка собираются ехать помогать пострадавшим, все кооперируемся. Переживаем, что медиков не хватит, – сказал мужчина в беседе с NEWS.ru.
Ранее сообщалось о сходе с рельсов в Коми девяти вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск. По данным Минздрава, за медицинской помощью обратились 46 человек, семь пострадавших – в тяжёлом состоянии. Все пассажиры эвакуированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительная причина ЧП – размыв железнодорожной насыпи. Движение поездов на аварийном участке приостановлено.

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#железная дорога
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Власти Воркуты: после схода поезда десять человек в тяжелом состоянии
26 июня 2024, 21:44

Фото: Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

В результате крушения поезда в Коми пострадали 20 человек. Около десяти находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили воркутинские власти.
«Ждем списки пострадавших в аварии. «Тяжелых» около 10 человек», — говорится в сообщении.

Девять из 14 вагонов пассажирского состава в Коми сошли с рельсов. На место происшествия направляются оперативные службы, уточняется информация о пострадавших.

Как сообщали ранее в пресс-службе РЖД, в поезде находились 232 человека. По предварительным данным, погибших в результате инцидента нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении безопасности и правил использования железнодорожного транспорта. Также на место выехал транспортный прокурор Воркуты Александр Миронов.

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В Челябинске допросили девушку, которая 14 лет находилась в плену
26 июня 2024, 21:28

Фото: сайт СК РФ

В Челябинске допросили девушку, которая 14 лет находилась в плену, ее удерживал местный житель. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
«Сегодня в судебном заседании суд допросил потерпевшую. Судебное заседание отложили до 29 июля», — цитирует агентство слова собеседницы.

В СК и прокуратуре сообщили, что осенью 2009 года в районе автовокзала в Челябинске Владимир Ческидов познакомился с девушкой и предложил ей выпить спиртного. Они поехали в частный дом, из которого он не выпускал на протяжении 14 лет. Девушке удалось освободиться 30 июля 2023 года, когда мужчину положили в больницу из-за психического заболевания. Решением городского суда Ческидова поместили в СИЗО, а позже отправили в стационар.

Девушке было 19 лет, когда она попала в плен, сообщили в силовых структурах. На свободе она оказалась в 33 года. При этом мать Ческидова утверждает, что пострадавшая проживала с ее сыном добровольно.

Кроме того, Следственным комитетом установлена причастность задержанного к убийству в 2011 году другой местной жительницы Оксаны. Источник РИА Новости рассказал, что Ческидов представил женщину похищенной в качестве супруги. Когда он покидал дом, то «жену» запирал в надворной постройке, а вторую пленницу связывал и оставлял в комнате. После очередной ссоры похититель убил Оксану. Тело он расчленил, после чего закопал останки в погребе.

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