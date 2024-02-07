Под окнами многоэтажки в Петербурге нашли бездыханное тело школьника

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Под окнами высотного дома в Санкт-Петербурге обнаружили труп подростка, об этом сообщает «Агентство журналистских расследований».
По информации СМИ, труп 16-летнего школьника под окнами восемнадцатиэтажного дома обнаружила случайная прохожая. Эта произошло поздно вечером 6 февраля.
Местная жительница незамедлительно сообщила о подростке в экстренные службы, однако, прибывшие на место происшествия медики уже не смогли ему помочь.
В агентстве выяснили, что погибший школьник жил с опекуном и её сыном. Родная мать школьника живёт в Бурятии, она была лишена родительских прав.
В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти подростка.
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Местная жительница незамедлительно сообщила о подростке в экстренные службы, однако, прибывшие на место происшествия медики уже не смогли ему помочь.
В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти подростка.
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Евгения Парфентьева