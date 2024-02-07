В Иркутске подросток с пистолетом проник в школу и приказал ученикам встать на колени

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В Иркутске десятиклассник с пистолетом проник в школу № 14, зашел в класс и приказал ученикам встать на колени. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, всего в учебное заведение проникли три подростка, которые там не учатся. Они зашли в кабинет, где начала урока ожидали девятиклассники. Тогда 16-летний Даниил продемонстрировал детям пистолет и приказал всем встать на колени. Однако успокоить его удалось его же друзьям, с которыми он пришел в чужую школу. Они вывели его из класса, после чего все трое покинули учебное заведение.
Полиция оперативно задержала их. Оказалось, что угрожавший парень учится дистанционно в Московской онлайн-школе и состоит на учете в ПДН. При этом его друзья не учатся и не работают. Свой поступок они объяснили тем, что пришли к своей подружке и хотели перед ней покрасоваться.
После инцидента на родителей и опекунов подростков, одного из которых воспитывает бабушка, составили протоколы за неисполнение родительских обязанностей.
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Полиция оперативно задержала их. Оказалось, что угрожавший парень учится дистанционно в Московской онлайн-школе и состоит на учете в ПДН. При этом его друзья не учатся и не работают. Свой поступок они объяснили тем, что пришли к своей подружке и хотели перед ней покрасоваться.
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Элина Позднякова