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Под Орехово-Зуевым потушили лесной пожар, поджигателя ищут

17 сентября 2024, 09:19
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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Возгорание произошло в Яковлевском участковом лесничестве на расстоянии одного километра от посёлка Фокино Орехово-Зуевского городского округа, пожар удалось заметить с помощью системы видеомониторинга, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области.
«Площадь пожара составляла 0,1 гектара, но затем из-за ветра увеличилась до 0,2 гектара. На тушение было направлено двенадцать лесных пожарных и семь единиц техники. Справиться с пожаром удалось примерно за четыре часа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар был низовым и произошёл по вине человека. В настоящее время ведётся работа по установлению поджигателей.



В областном Комлесхозе напомнили, что поджог, ставший причиной лесного пожара, карается крупными штрафами. Для физлица штраф составляет до 60 тысяч рублей, для должностного лица — до 110 тысяч рублей, для юридического лица — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#орехово-зуево
Пашаева задержали за мошенничество с освобождением от ответственности Блиновской
17 сентября 2024, 08:37

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Экс-адвокат Эльман Пашаев был задержан в Москве за мошенничество в особо крупном размере по делу блогера Елены Блиновской. Об этом информирует СК России в своем Telegram-канале.
Следствие установило, что адвокат Пашаев в феврале 2024 года смог убедить Алексея Блиновского в том, что он за крупное денежное вознаграждение сможет освободить его и его жену Елену Блиновскую от ответственности по уголовному делу.

«Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского денежные средства в особо крупном размере», — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Напомним, что Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года, ей предъявили обвинения в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и легализации денежных средств, после чего она была помещена под домашний арест.

Позже следствие добавило обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и запросило у суда ее заключение под стражу за нарушение условий домашнего ареста. В итоге «королеву марафонов» отправили в следственный изолятор.

Ранее стало известно, что дети арестованной Елены Блиновской находятся с бабушкой. Блогер общается с ними посредством телефонных звонков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#арест
#адвокат
#следствие
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#ск рф
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В Приамурье разбился самолет Robinson R66 с людьми на борту
17 сентября 2024, 08:14

Фото: istockphoto/MMADIA

Вертолет Robinson R66, который разбился в Амурской области, предположительно, потерпел крушение в тайге недалеко от села Золотая Гора. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Согласно информации, аварийный маяк воздушного судна сработал в 35 километрах от указанного места примерно в 21:00 по местному времени 16 сентября. На борту находились пилот и два пассажира.

Вертолет принадлежал компании «Хэргу», ведущей добычу россыпного драгметалла в регионе. На борту находились сотрудники этой компании. К поисковым работам будут привлечены вертолет, вездеходы и другие машины.

Сообщения о падении вертолета в Приамурье впервые появились в ночь на вторник. Судно выполняло незарегистрированный полет над территорией Зейского округа. В поисках участвуют восемь человек и две единицы техники.

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В Новосибирске, Кемерово и Горно-Алтайске задержали ряд авиарейсов
В Кемерово, Новосибирске и Горно-Алтайске задержали ряд рейсов из-за непогоды
17 сентября 2024, 07:34

Фото: iStock/Sitikka

В Новосибирске, Кемерово и Горно-Алтайске были задержаны несколько авиарейсов из-за непогоды. Об этом информирует Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
В международном аэропорту Горно-Алтайска задержаны рейсы авиакомпаний «Северный ветер» и «Аэрофлот» из Москвы и Санкт-Петербурга из-за неблагоприятных погодных условий.

Помимо этого, в новосибирском аэропорту имени А. И. Покрышкина также объявлена задержка рейсов авиакомпаний «Сибирь» и «Победа» из Читы, Улан-Удэ, Владивостока, Сочи, Москвы, Якутска и Пекина (КНР).

В аэропорту Кемерово имени А. А. Леонова задержаны вылеты рейсов авиакомпаний «Северный ветер», «Аэрофлот» и «Сибирь» в Казань, Новосибирск, Москву и обратно.

Сообщается, что некоторые рейсы авиакомпаний «Сибирь», «Аэрофлот», «Победа» и «Северный ветер», направлявшиеся в Новосибирск и Горно-Алтайск, были перенаправлены на запасной аэродром в Барнауле имени Г. С. Титова.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками.

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В Красноярском крае задержали девять человек после смерти пациентов от капельниц

Мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму туалета

Мужчина переехал в новую квартиру и обнаружил жуткую находку от прежних жильцов
#кемерово
#сочи
#рейсы
#аэрофлот
#сибирь
#казань
#новосибирск
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В Красноярском крае задержали девять человек после смерти пациентов от капельниц
17 сентября 2024, 07:24

Фото: iStock/Sergii Kolesnikov

В Красноярском крае задержаны девять человек в связи со смертью троих пациентов, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости, после проведения капельниц. Об этом информирует ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в своем Telegram-канале.
Сообщается, что в отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело за незаконное предоставление медицинских услуг по лечению наркомании и алкоголизма, что привело к смерти трех человек.

Отмечается, что людям, страдающим от наркотической и алкогольной зависимости, за деньги вводили капельницы с психотропными и сильнодействующими препаратами.

В ходе обысков была изъята документация, а также препараты. В ведомстве рассказали, что правоохранительные органы устанавливают других участников организованной группы и пострадавших лиц.

Ранее сообщалось, что женщина родила во дворе дома ребенка и оставила его выгребной яме туалета, где он скончался. По делу была назначена судебно-медицинская экспертиза. Помимо этого, проводятся иные следственные мероприятия.

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#дело
#уголовное дело
#женщина
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Мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму туалета
Жительница Улан-Удэ выбросила новорожденного в выгребную яму туалета
17 сентября 2024, 07:10

Фото: istockphoto/blinow61

Жительница Улан-Удэ выбросила новорожденного ребенка в выгребную яму туалета. Об этом информирует региональный СК РФ.
Сообщается, что подозреваемая жила в частном доме в Советском районе вместе с родителями, от которых она скрывала свою беременность. Рано утром 16 сентября женщина родила доношенного ребенка и оставила его в выгребной яме туалета, где младенец скончался.

Позже она поделилась произошедшим с подругой, которая сообщила об этом в правоохранительные органы. По делу была назначена судебно-медицинская экспертиза. Помимо этого, проводятся иные следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке девушка, которая написала SOS на окне многоэтажного дома, выпала с шестого этажа. Стало известно, что россиянку удерживали в квартире 15 дней. Девушка смогла выбраться на карниз, но не удержалась и сорвалась вниз.

До этого пенсионерка осталась жива после блуждания в лесах Псковской и Ленобласти больше недели. Уточняется, что, когда 73-летнюю Тамару Сергеевну нашли спасатели, она шла самостоятельно и была бодрой.

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#женщина
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#беременность
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Мужчина переехал в новую квартиру и обнаружил жуткую находку от прежних жильцов
17 сентября 2024, 06:42

Фото: istock/AaronAmat

Пользователь сети под ником Net0o- рассказал в сообществе Reddit о неожиданной находке, с которой он столкнулся после переезда в новую квартиру. Мужчина опубликовал несколько фотографий, на которых можно увидеть скелет птицы, обнаруженный под раковиной на кухне.

«Это было первое, что я нашёл после въезда, и, честно говоря, не то, что хотелось бы увидеть во время уборки», — поделился автор поста.
Другие пользователи отметили жуткость находки, а некоторые попытались иронизировать.

«Так вот куда пропал попугай», — написал один из комментаторов, намекая на случайные потери домашних питомцев.
Net0o- предположил, что птицу мог поймать и спрятать под раковиной кот, который, возможно, принадлежал прежним жильцам квартиры. Он также выразил удивление, что прошлые владельцы не заметили неприятный запах, исходящий от останков животного. Интересно, что сам мужчина после переезда также не почувствовал никаких подозрительных запахов.

Случаи неожиданных находок в новых домах не редкость. Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о странном предмете, найденном во дворе, что заставило его даже проверить камеры наблюдения.

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#квартиры
#мужчина
#пользователи
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В Малайзии подстрелили крокодила с останками человека в пасти
В штате Сабах подстрелен четырехметровый крокодил с человеком в пасти
17 сентября 2024, 02:55

Фото: istock/Adam Bartosik

В малайзийском штате Сабах был подстрелен четырехметровый крокодил, который утащил человека в воду. Как сообщает газета The Star, инцидент произошел на берегу реки, где мужчина занимался рыбалкой.
Свидетели нападения рассказали, что длина рептилии составляла около 4,5 метра. Спустя полтора часа на место происшествия прибыли восемь спасателей. Крокодил был обнаружен в 50 метрах от места нападения, в его пасти находились останки жертвы.

Спасатели сделали пять выстрелов, после чего убедились, что животное больше не представляет угрозы, и извлекли останки для передачи полиции.

Ранее сообщалось о трагедии в Индии, где пожилую женщину съел крокодил, когда она справляла нужду у пруда на окраине деревни.

Напомним, в индийской деревне Джинна в округе Майхар 75-летняя Равмати Кори отправилась к пруду, чтобы справить нужду. Там её насмерть загрыз крокодил.
Когда через некоторое время пожилая женщина не вернулась, родственники и односельчане отправились её искать. Около пруда на окраине деревни они наткнулись на растерзанное тело Кори.

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#спасатели
#животное
#женщина
#происшествия
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Во Владивостоке девушка, написавшая SOS на окне, выпала с шестого этажа
17 сентября 2024, 02:30

Фото: istock/Alexey_M

Во Владивостоке девушка, которая написала SOS на окне многоэтажного дома, выпала с шестого этажа.
Как сообщает Telegram-канал «Новости Приморья», россиянка пыталась спастись из квартиры, где, по её словам, её удерживали против воли в течение 15 дней.

Очевидцы заметили сигналы фонариком и надпись на окне, после чего обратились в полицию. Девушка смогла выбраться на карниз, но не удержалась и сорвалась вниз. Сведения о её состоянии на данный момент неизвестны.

Ранее в Москве 37-летняя женщина выпала с 16-го этажа во время попытки сделать селфи, сидя на ограждении окна. Она наклонилась назад ради удачного кадра, но не удержалась и сорвалась.

Напомним, женщина погибла в результате прямого попадания украинского снаряда в селе Безлюдовка Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков. Отмечается, что ВСУ запустили снаряд, который попал прямо в жилой дом. В результате этого удара на месте скончалась находящаяся внутри женщина.

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#жилой полиция
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В США арестовали россиянина по обвинению в экспорте электроники для военных нужд
17 сентября 2024, 01:52

Фото: iStock/YakobchukOlena

В США арестовали гражданина России Дениса Постового по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства БПЛА. Об этом сообщает американский Минюст. Россиянину вменяют нарушение экспортного контроля, контрабанду, отмывание денег и мошенничество в отношении государства.
«Денис Постовой, 44 года, гражданин России, живущий в Сарасоте, штат Флорида, был арестован сегодня утром по обвинению в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывании денег и мошенничестве в отношении Соединенных Штатов», — указано в сообщении министерства.
По данным судебного портала, первое заседание по делу Постового назначили на 19 сентября.

Ранее сообщалось, что в США федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил гражданина России Максима Марченко к трем годам лишения свободы по обвинениям в контрабанде в РФ микроэлектроники двойного назначения.

До этого сообщалось, что в Германии гражданину РФ дали шесть лет за поставки электроники в Россию в обход санкций. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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