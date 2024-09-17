Под Орехово-Зуевым потушили лесной пожар, поджигателя ищут

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Возгорание произошло в Яковлевском участковом лесничестве на расстоянии одного километра от посёлка Фокино Орехово-Зуевского городского округа, пожар удалось заметить с помощью системы видеомониторинга, сообщает пресс-служба Комлесхоза Московской области.
«Площадь пожара составляла 0,1 гектара, но затем из-за ветра увеличилась до 0,2 гектара. На тушение было направлено двенадцать лесных пожарных и семь единиц техники. Справиться с пожаром удалось примерно за четыре часа», — говорится в сообщении.Отмечается, что пожар был низовым и произошёл по вине человека. В настоящее время ведётся работа по установлению поджигателей.
В областном Комлесхозе напомнили, что поджог, ставший причиной лесного пожара, карается крупными штрафами. Для физлица штраф составляет до 60 тысяч рублей, для должностного лица — до 110 тысяч рублей, для юридического лица — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
Читайте также:
Пашаева задержали за мошенничество с освобождением от ответственности Блиновской
В Приамурье разбился самолет Robinson R66 с людьми на борту
В Красноярском крае задержали девять человек после смерти пациентов от капельниц
Лев Каштанов