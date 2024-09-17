В Красноярском крае задержали девять человек после смерти пациентов от капельниц

Пользователь сети под ником Net0o- рассказал в сообществе Reddit о неожиданной находке, с которой он столкнулся после переезда в новую квартиру. Мужчина опубликовал несколько фотографий, на которых можно увидеть скелет птицы, обнаруженный под раковиной на кухне.