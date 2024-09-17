В Красноярском крае задержали девять человек после смерти пациентов от капельниц

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В Красноярском крае задержаны девять человек в связи со смертью троих пациентов, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости, после проведения капельниц. Об этом информирует ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в своем Telegram-канале.
Сообщается, что в отношении указанных лиц было возбуждено уголовное дело за незаконное предоставление медицинских услуг по лечению наркомании и алкоголизма, что привело к смерти трех человек.
Отмечается, что людям, страдающим от наркотической и алкогольной зависимости, за деньги вводили капельницы с психотропными и сильнодействующими препаратами.
В ходе обысков была изъята документация, а также препараты. В ведомстве рассказали, что правоохранительные органы устанавливают других участников организованной группы и пострадавших лиц.
Ранее сообщалось, что женщина родила во дворе дома ребенка и оставила его выгребной яме туалета, где он скончался. По делу была назначена судебно-медицинская экспертиза. Помимо этого, проводятся иные следственные мероприятия.
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Отмечается, что людям, страдающим от наркотической и алкогольной зависимости, за деньги вводили капельницы с психотропными и сильнодействующими препаратами.
В ходе обысков была изъята документация, а также препараты. В ведомстве рассказали, что правоохранительные органы устанавливают других участников организованной группы и пострадавших лиц.
Ранее сообщалось, что женщина родила во дворе дома ребенка и оставила его выгребной яме туалета, где он скончался. По делу была назначена судебно-медицинская экспертиза. Помимо этого, проводятся иные следственные мероприятия.
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Дарья Осипова