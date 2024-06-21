Под Оренбургом у участника СВО украли медаль «За отвагу»

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Боевую награду украли у участника спецоперации. Как сообщили в региональном управлении МВД по Оренбургской области, речь идет о медали «За отвагу». Во время боевых действий мужчину ранили, в результате чего он получил вторую группу инвалидности и вернулся домой.
Как-то раз он увидел, что государственная награда пропала. Мужчина вспомнил, что к нему приходили гости и обратился к стражам порядка. Позже стало известно, что с одним из гостей у потерпевшего был конфликт, а другой воспользовался этим и снял медаль с кителя. Подозреваемый задержан, а награду вернули военному.
Похожий инцидент случился в августе прошлого года, когда у участника спецоперации украли миллион рублей с четырьмя боевыми наградами.
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Никита Кротов