Под Пермью женщина погибла из-за падения ледяной глыбы

Фото: СУ СК России по Пермскому краю
Женщина погибла после того, как глыба льда сошла с крыши дома в Березниках, Пермский край.
Как сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета, трагедия случилась на Советском проспекте, когда ледяная масса упала на женщину, шедшую по тротуару.
Следствие установило, что причиной происшествия стало ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей сотрудниками компании, обслуживающей жилой дом. Погибшей было 25 лет.
«В связи с гибелью женщины в результате падения льда с крыши жилого дома было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ, часть 2, пункт „в“ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека)», — говорится в официальном заявлении краевого СУ СК РФ.
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Артем Кузьмин