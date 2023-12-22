В Уфе глыба льда упала на крышу автомобиля — внутри находилась девушка

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В Уфе глыба льда упала на крышу автомобиля. Внутри машины находилась девушка.
Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, 24-летняя Софья припарковала автомобиль марки «Королла» у дома на улице Ленина. Момент удара она не помнит, так как потеряла сознание. Софью госпитализировали в 22-ю больницу. Там, в отделении нейрохирургии выявили черепно-мозговую травму. Девушка собирается писать заявление в правоохранительные органы.
До этого стало известно, что при падении падения льда с крыши военкомата в Люберцах погиб заместитель генерального директора подмосковной производственной компании. 34-летний Фёдор Кузьмин скончался около пяти утра в реанимации, не приходя в сознание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак