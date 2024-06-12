Под Первоуральском Robinson R44 совершил жесткую посадку, двое пострадали

Сутенерша Дарья Ф., которая предоставляла детей для интимных утех генеральному директору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, а потом сообщила о нем в полицию, на суде рыдала и просила не разлучать с пятилетним сыном. Об этом URA.RU сообщил источник в суде.