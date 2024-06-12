Под Первоуральском Robinson R44 совершил жесткую посадку, двое пострадали

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Под Первоуральском в Свердловской области, рядом с базой отдыха «Светофор», американский легкий четырехместный вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку. Об этом сообщил Telegram-канал 112, ссылаясь на свои источники.
По данным канала, в вертолете находились два человека.
В конце мая представитель Росавиации Артем Кореняков сообщил, что вертолет Ми-8 получил повреждения стоек шасси и хвостовой балки при жесткой посадке в Мурманской области, но пассажиры не пострадали.
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«Они пострадали, сейчас их госпитализируют», — указано в сообщении.
В конце мая представитель Росавиации Артем Кореняков сообщил, что вертолет Ми-8 получил повреждения стоек шасси и хвостовой балки при жесткой посадке в Мурманской области, но пассажиры не пострадали.
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Артем Кузьмин