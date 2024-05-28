В Мурманской области вертолет совершил аварийную посадку

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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области из-за технической неисправности. Об этом пишет Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
Сообщается, что вертолет авиакомпании «Мурманавиа» 28 мая совершил аварийную посадку за 20 км до пункта назначения в районе реки Пача. Посадка прошла благополучно. На борту воздушного судна находились 7 человек. Пострадавших нет. Причина — техническая неисправность двигателей.
По данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье обломки сбитого БПЛА упали на дом ученого-психолога Андрея Копьева. У дома после падения обломков повреждена кровля и частично обрушена задняя стена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее сообщалось, что в Подмосковье обломки сбитого БПЛА упали на дом ученого-психолога Андрея Копьева. У дома после падения обломков повреждена кровля и частично обрушена задняя стена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова