Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Мурманской области вертолет совершил аварийную посадку

В Мурманской области вертолет совершил аварийную посадку

В Мурманской области Ми-8 совершил аварийную посадку из-за неисправности
28 мая 2024, 17:31
Фото: istockphoto/ camptoloma

Фото: istockphoto/ camptoloma

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Мурманской области из-за технической неисправности. Об этом пишет Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
Сообщается, что вертолет авиакомпании «Мурманавиа» 28 мая совершил аварийную посадку за 20 км до пункта назначения в районе реки Пача. Посадка прошла благополучно. На борту воздушного судна находились 7 человек. Пострадавших нет. Причина — техническая неисправность двигателей.

По данному факту проводится проверка.



Ранее сообщалось, что в Подмосковье обломки сбитого БПЛА упали на дом ученого-психолога Андрея Копьева. У дома после падения обломков повреждена кровля и частично обрушена задняя стена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Над Балашихой сбили беспилотник

Против советника губернатора Орловской области Лежнева возбудили дело о мошенничестве

Начальник российской колонии попался на взятке
#подмосковье
#проверка
#реки
#дом
#радио
#бпла
#вертолёт
#человек
#авиакомпании
#кровля
#дома
В Краснодаре осудят студентку за употребление «наркотиков» на иконе
28 мая 2024, 18:23

Фото: istockphoto/Yevhen Smyk

Студентка из Краснодара обвиняется в оскорблении чувств верующих. 17-летняя девушка сняла видео, на котором изобразила употребление наркотиков с иконы, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Краснодарскому краю.
В ведомстве рассказали, что девушка раскрошила на икону Николая Чудотворца хозяйственный мел, придав ему внешний вид схожий с наркотиками, а рядом положила бумажный сверток и банковскую карту, создав имитацию употребления запрещенных веществ. Все это снимала на камеру телефона подруга. После этого фигурантка опубликовала видеозапись в соцсетях.

В настоящее время уголовное дело в отношении студентки направлено в суд. Свою вину она полностью признала.

Читайте также:

Житель Ивановской области ввел годовалому сыну наркотик

Солдатам ВСУ в рацион включили экспериментальный наркотик ибогаин

Эндокринолог Синицына: Фастфуд из-за усилителей вкуса действует как наркотик
#суд
#дело
#девушка
#наркотики
#икона
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Полностью загорелся»: чем ВСУ атаковали Балашиху, новые подробности о разрушениях и жертвах
ПВО сбила дрон ВСУ в Подмосковье: что известно о ЧП в Балашихе
28 мая 2024, 17:31

Фото: iStock/Kara Capaldo

Вечером 27 мая ВСУ осуществили попытку атаки Подмосковья беспилотником. Обломки дрона рухнули на жилой дом, пострадали люди. О том, что известно об атаке на Балашиху и какого реальное количество жертв расскажет редакция «Радио 1».

В Подмосковье сбит беспилотник


Российская система ПВО перехватила и уничтожила дрон противника вечером 27 мая над микрорайоном Кучино в Балашихе. Обломки бесплотника рухнули на жилой дом, на место его падения прибыли оперативники. Ситуацию вскоре прокомментировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он сообщил, что в результате падения обломков дрона никто не пострадал и призвал местных жителей сохранять спокойствие. Воробьёв подчеркнул, что власти помогут жильцам с восстановлением дома.

Известно, что в доме находились пожилая пара, их дочь и внучка. Они остались целы.


Пострадавшие в результате падения дрона в Балашихе


Через некоторое время глава городского округа Балашиха Сергей Юров заявил, что на соседней улице упавшие осколки БПЛА задели двух мужчин. Одному оказана медицинская помощь на месте. Второй с травмами средней тяжести госпитализирован в региональную больницу.

Самолеты изменили курсы взлетов и посадки в подмосковных аэропортах

После падения обломков дрона на жилой дом в Подмосковье два столичных аэропорта ввели временное ограничение. Самолеты изменили курсы взлетов и посадки. В авиационных службах заявили, что на прибытии рейсов это изменение скажется незначительно. Ограничения действовали в Домодедово и Жуковском.
Вскоре ограничения были сняты и воздушная гавань начала работать в прежнем режиме.


У ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири
У ВСУ появились БПЛА, способные долететь до Сибири

Какие еще разрушения в Балашихе после падения БПЛА


Представитель экстренных служб рассказал изданию РИА Новости о том, что в результате падения обломков дрона в Балашихе повреждения получили один многоэтажный и два частных дома.

«В результате падения сбитой воздушной цели повреждения получили 17-этажный жилой дом и два частных дома», — рассказал собеседник издания.

По его словам, в одном из поврежденных домов оказались выбиты стекла, а второй полностью загорелся.


Чем ВСУ атаковали Подмосковье


ВСУ применили для атаки территории Московской области низколетящий воздушный малоразмерный шар. Именно его обломки попали в жилые дома в микрорайоне Кучино в Балашихе, сообщили в экстренных службах.

Читайте также:

Обломки уничтоженного на подлете к Москве БПЛА упали на дом известного ученого

Оператор БПЛА уничтожил более 300 бойцов ВСУ, обогнав по эффективности героя СССР Зайцева

В Крыму предложили объявить БПЛА НАТО законными целями
#подмосковье
#губернатор
#балашиха
#самолёты
#пострадавшие
#кучино
#сергей юров
#дрон
#бпла
#жилой дом
#дома
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Питере девушка попала в реанимацию с ожогами 80% тела после загара
28 мая 2024, 17:30

Фото: istockphoto/Silent_GOS

В Санкт-Петербурге девушка оказалась в реанимации после того, как позагорала на солнцепеке. Об этом сообщает РИА Новости.
«Девушка, 21 год, поступила в ожоговую реанимацию с солнечным ожогом 80 процентов первой степени и второй степени. Выяснилось, что она загорала под прямыми лучами солнца», – сказал журналистам источник в экстренных службах.

По данным собеседника, несчастье произошло в Московском районе города, на улице Вертолетной. Там находится общежитие, где и живет петербурженка.

Отмечено, что медики не смогли выяснить, в течение какого времени загорала девушка. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Ранее косметолог Любовь Акрум рассказала о так называемой танорексии или о психологической зависимости человека от ультрафиолетовых лучей.

Читайте также:

Стало известно, кому опасны вспышки на Солнце

Астроном Богачев раскрыл периодичность вспышек на Солнце

Врач Асеева рассказала, для кого солнце представляет смертельную опасность
#россия
#санкт-петербург
#природа
#ожоги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Удар молнии в трех детей на пляже в Пуэрто-Рико попал на видео
28 мая 2024, 17:07

Фото: istockphoto/Victollio

Удар молнии в трех детей на пляже в Пуэрто-Рико попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Shot. На ней видно, как мальчики в возрасте 7-12 лет проводили время, а затем после инцидента они падают на землю.
Далее к ним бегут другие отдыхающие, чтобы оказать пострадавшим первую помощь, делая непрямой массаж сердца с искусственным дыханием. Отмечено, что дети живы и находятся в реанимации, однако их состояние оценивается, как критическое.

Ранее сообщалось об ударе молнии в пассажирский самолет российской авиакомпании Red Wings во время полета. Все произошло 23 мая, когда Boeing-777-200 летел из турецкой Антальи в Новосибирск. Оборудование при инциденте не пострадало.

Читайте также:

Молния ударила в пассажирский самолет в Британии

Названы случаи, когда молния может ударить в зонт

В Бразилии молния убила футболиста прямо во время матча
#мир
#молния
#погода
#природа
#видео
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В российском продуктовом магазине покупателей напугала агрессивная змея
360.ru: в продуктовом магазине Зеленограда обнаружили агрессивную змею
28 мая 2024, 16:39

Фото: iStock/Gervase Laundrie

В Зеленограде обнаружили змею в продуктовом магазине. Об этом сообщает 360.ru.
Уточняется, что животное оказалось агрессивным и напугало посетителей продуктового. На место сразу же вызвали специалистов, которые в дальнейшем вылавливали пресмыкающееся из под холодильника.

Является ли змея ядовитой остается неизвестным. Данные о пострадавших также уточняются.

Ранее сообщалось, что сотрудники столичного Пожарно-спасательного центра поймали оранжевую змею, которую обнаружили жители Москвы в своей спальне. Инцидент произошел в многоэтажном доме на проезде Шокальского в районе Северное Медведково. Осталось неизвестным, как как пресмыкающееся попало в квартиру.

Читайте также:

Москвичи нашли в спальне змею

Российскую туристку нашли мертвой в турецком отеле в Анталье

Отчисленный из МГУ за помощь ВСУ студент назвал автора доноса на него
#животное
#данные
#змея
#жители
#сотрудники
#зеленоград
#магазин
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рассказывающий о сексе блогер пропал после встречи с дагестанцами
Блогер из Москвы пропал после поездки в Дагестан
28 мая 2024, 16:23

Фото: iStock/gorodenkoff

Блогер, публиковавший посты эротической и порнографической тематики, пропал после поездки в Дагестан. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Сообщается, что москвич, который ведет Instagram*, куда выкладывает откровенные снимки, недавно собрался на Кавказ и анонсировал тур в своих социальных сетях. У подписчиков он просил спонсировать его поездку. Начаться она должна была 23 мая, а закончиться 27 мая.

Оказавшись в Дагестане, москвич перестал выходить на связь. От аккаунтов блогера отписались больше 5000 человек. Его местонахождение неизвестно.

Ранее сообщалось, что шесть членов семьи заразились круглыми червями после семейного застолья. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Обломки уничтоженного на подлете к Москве БПЛА упали на дом известного ученого

Мигрант-таджик вымогал у екатеринбуржца деньги, угрожая раскрыть интимную тайну

Заслуженную артистку РФ отправили в колонию по делу о наркотиках


*корпорации Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
#деньги
#дом
#соцсети
#радио
#бпла
#семьи
#человек
#instagram
#facebook
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Екатеринбурге суд оправдал мужчину, обвиняемого в изнасиловании двоих детей
28 мая 2024, 16:11

Фото: iStock/Zolnierek

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга оправдал Петра Д., которого обвиняли в совершении сексуального насилия для детьми 8 и 9 лет. Об этом URA.RU сообщили в силовых структурах.
Отмечается, что оправдательный приговор был вынесен 23 мая. В настоящее время он ещё не вступил в законную силу.

Следствие велось в течение трёх лет. Вместе с подсудимым в 2021 году задержали ещё двоих мужчин. Все они были знакомы с матерью пострадавших детей и не раз бывали в их квартире.

В отношении двоих задержанных был вынесен приговор в виде лишения свободы на 15 лет. А вот третьего фигуранта дела отпустили, несмотря на то, что дети опознали всех троих и дали показания. Отмечается, что оправдательный приговор был вынесен в связи с тем, что дети страдают психическими расстройствами, из-за которых у них кратковременная память.

Читайте также:

В Подмосковье мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку

Мигрант из Узбекистана изнасиловал 15-летнюю девочку в Петербурге

Россиянин изнасиловал друга 40-сантиметровой обувной ложкой из-за ревности
#екатеринбург
#суд
#приговор
#изнасилование
#дети
#преступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыты разрушения в Балашихе после уничтожения малоразмерного шара
В Балашихе обломки сбитого шара повредили три жилых дома
28 мая 2024, 15:49

Фото: iStock/Standart

Один многоэтажный и два частных дома были повреждены обломками сбитого средствами ПВО низколетящего воздушного малоразмерного шара в микрорайоне Кучино в Балашихе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«В результате падения сбитой воздушной цели повреждения получили 17-этажный жилой дом и два частных дома», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в многоквартирном доме взрывной волной и осколками выбило окна на некоторых этажах. При этом один из частных домов загорелся. Его удалось потушить. Во втором доме выбило стёкла.

Напомним, минувшей ночью средства ПВО сбили над Московской областью малоразмерный воздушный шар. Вместе с этим губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе сбили беспилотник. Глава Подмосковья заверил, что власти помогут восстановить повреждённые дома.

Читайте также:

Обломки сбитого в Балашихе беспилотника задели двух мужчин

Над Балашихой сбили беспилотник

В Оренбургской области упал беспилотник
#губернатор
#дом
#кучино
#беспилотник
#жилой дом
#дома
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боевик ВСУ застрелил трёх сослуживцев в Сумской области
28 мая 2024, 14:55

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В Сумской области украинский военный в ходе конфликта застрелил трёх своих сослуживцев и покончил с собой. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
«Происшествие случилось вчера вечером. Солдат из автомата застрелил троих военных, которые от полученных травм скончались на месте, а после этого совершил попытку самоубийства», — говорится в сообщении.

При этом он скончался только в больнице. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что житель Украины четыре месяца насиловал малолетних дочерей, угрожая им расправой. Как сообщает подконтрольная Киеву Бахмутская окружная прокуратура, 39-летний житель насиловал 8 и 12-летних дочерей сожительницы, когда той не было дома.За молчание он обещал им деньги. Дети боялись отчима и матери, поскольку они часто находились в состоянии опьянения.

Читайте также:

​Задержан нападавший на ростовчан украинец Шеховцев

В Харькове украинский боевик застрелил любовницу, которая «ждала русских»

Украинец зарезал женщину с двумя детьми и сбежал на родину
#происшествие
#деньги
#дети
#прокуратура
#дома
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф