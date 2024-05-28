В Мурманской области получил повреждения вертолет Ми-8

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Вертолет Ми-8 был поврежден в результате жесткой посадки в Мурманской области. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу «Росавиации».
«Во вторник, 28 мая, около 14:30 мск в Мурманской области, более чем в 300 км юго-восточнее Мурманска, вынужденную посадку из-за отказа двигателей совершил вертолет Ми-8Т авиакомпании «Мурманавиа», — сказано в распространенном сообщении.По данным «Росавиации», на борту находилось 4 человека. В результате экстренной посадки никто не пострадал, людей направили в Мурманск.
Ранее лава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о сбитом ВС РФ самолёте ВСУ в Волчанском районе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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