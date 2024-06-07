В ДТП с вахтовым автомобилем в Забайкалье погибли три человека

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В Могочинском районе Забайкальского края произошла авария с участием машины, которая перевозила вахтовых сотрудников. Об этом информирует пресс-служба Минздрава региона, передает РИА Новости.
«Девятнадцать пострадавших и трое погибших. На месте работают шесть бригад скорой медицинской помощи Могочинской ЦРБ, сформирована бригада хирургического профиля. Состояние уточняется», — сказано в сообщении.ДТП произошло утром 7 июня. Причина аварии не называется.
На место выехал Могочинский межрайонный прокурор Андрей Быков. По факту ДТП начата проверка.
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Алина Юрчак