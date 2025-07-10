Под Петербургом прошли массовые обыски в отделениях полиции
Правоохранители пришли с обысками в четыре отдела полиции Всеволожского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Глав этих отделов заподозрили в коррупции и обеспечении защиты бизнесменов из Азербайджана, которые занимались торговлей контрабандой. По предварительным данным, в точках предпринимателей по продаже алкоголя и табака работали иностранцы, которые нарушили миграционное законодательство.
Бизнесмены платили взятки полицейским, чтобы избежать проверок. На данный момент по местам их проживания и месту службы проводятся обыски, после которых они будут доставлены в следственный отдел.
Читайте также: