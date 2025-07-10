В Кемеровской области пропавшая студентка могла быть убита приятелем

10 июля 2025, 14:51

Фото: iStock / Ivan Las Heras

В Кемеровской области ведется поиск 19-летней студентки Валерии, загадочно исчезнувшей несколько дней назад. По предварительной информации, полученной SHOT, в причастности к исчезновению девушки подозревается ее 23-летний приятель, Анатолий.