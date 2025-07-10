В Кемеровской области пропавшая студентка могла быть убита приятелем

Фото: iStock / Ivan Las Heras

В Кемеровской области ведется поиск 19-летней студентки Валерии, загадочно исчезнувшей несколько дней назад. По предварительной информации, полученной SHOT, в причастности к исчезновению девушки подозревается ее 23-летний приятель, Анатолий.



Источники сообщают, что после предполагаемого убийства Анатолий мог использовать телефон Валерии для переписки с ее близкими, пытаясь таким образом отвести от себя подозрения. Последний раз Валерия выходила на связь 7 июля.

Известно, что студентка училась в техническом колледже, подрабатывала и активно занималась волонтерской деятельностью. В настоящее время Анатолий задержан правоохранительными органами и находится на допросе. Местонахождение тела девушки пока не установлено. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело.

Виктория Иванченко

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