В Москве школьника «развели на деньги» под видом свидания с девушкой

10 июля 2025, 15:17

В Москве подростка обманули, выманив геолокацию

Фото: Istock/hirun

Инцидент случился 1 июля. Школьнику в мессенджере написала неизвестная девушка. У них завязалась переписка, в ходе которой девочка попросила прислать ей геолокацию для совместной прогулки. Подробности сообщает Telegram-канал «Baza».