В Москве школьника «развели на деньги» под видом свидания с девушкой
Инцидент случился 1 июля. Школьнику в мессенджере написала неизвестная девушка. У них завязалась переписка, в ходе которой девочка попросила прислать ей геолокацию для совместной прогулки. Подробности сообщает Telegram-канал «Baza».
14-летний школьник отправил девочке данные дачи в Подмосковье, где находился. Но вместо приятной прогулки парню прислали странный видеоролик с неизвестного номера. На видео был запечатлён мужчина в камуфляжной одежде, который заявил о победе Украины. Вскоре после просмотра мальчику написал «сотрудник ФСБ», который сообщил, что по геолокации, отправленной «подружке», будет нанесён ракетный удар ВСУ.
Но с подростком моментально связался «следователь», который убедил его в необходимости отправить все деньги родителей на безопасный счёт для отмены удара ВСУ. Школьник нашёл дома несколько сотен тысяч рублей и перевёл их по указанным реквизитам. Пропажу заметили через несколько дней.
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