В Мытищах «Газель» опрокинулась на зебре, пытаясь объехать женщину — видео
В подмосковной деревне Пирогово автомобиль «Газель» протаранил другую машину и опрокинулся. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «МЫТИЩИ.LIVE | НОВОСТИ».
Инцидент произошёл, когда шофёр пытался объехать россиянку на пешеходном переходе. На записи с камеры наблюдения видно, как женщина в розовой куртке начинает переходить улицу по нерегулируемому переходу.
Человек за рулём легкового автомобиля плавно снижает скорость, чтобы пропустить пешехода. Водитель встречной «Газели» в этот момент резко тормозит. От такого торможения грузовик заносит. Он врезается во встречный автомобиль и опрокидывается набок. Затем «Газель» по инерции продолжает движение и врезается в припаркованную Lada на прилегающей территории.
