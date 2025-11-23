«Шестеро против одного»: В Саратове устроили жестокую расправу на проезжей части

23 ноября 2025, 11:54

В Саратове группа молодых людей избила двух мужчин на улице Орджоникидзе

Фото: Istock/Фото: Istock/

В Саратове группа неизвестных жестоко избила двух мужчин на проезжей части. Подробности сообщает Telegram-канал «ЧП Саратов».