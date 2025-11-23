«Шестеро против одного»: В Саратове устроили жестокую расправу на проезжей части
В Саратове группа неизвестных жестоко избила двух мужчин на проезжей части. Подробности сообщает Telegram-канал «ЧП Саратов».
Шестеро молодых людей напали на двух граждан 1983 года рождения. Атака произошла утром 23 ноября на улице Орджоникидзе, 1А. Сообщается, что один из нападавших повалил пострадавшего прямо на проезжую часть дороги. Четверо других молодых людей начали пинать лежащего на асфальте мужчину ногами.
Агрессоры сначала задержали одного из мужчин на дороге, не обращая внимания на проезжающий мимо автомобиль, а затем увели его с проезжей части. В это время четверо парней в чёрной одежде по очереди избивали ногами второго мужчину, который находился на проезжей части. Обстоятельства и причины конфликта в настоящее время выясняются.
