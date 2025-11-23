В российском городе парень со страйкбольными гранатами вымогал криптовалюту

23 ноября 2025, 12:13

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на обменник криптовалюты

Фото: Istock/Олег Копьёв

В Санкт-Петербурге молодой человек взорвал в апарт-отеле страйкбольные гранаты в помещении обменного пункта криптовалюты и потребовал перевести деньги на его кошелек. Об этом информирует ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Инцидент случился 22 ноября в здании на Херсонской улице. По предварительной информации, злоумышленником оказался 21-летний безработный житель региона. Полиция задержала его на месте преступления.

«Молодой человек вошёл в кабинет, где располагался обменный пункт криптовалюты, привёл в действие две страйкбольные гранаты и поджёг дымовую шашку… Потребовал перевести всю имеющуюся в распоряжении сотрудников пункта криптовалюту на указанный им электронный кошелек», — сказано в сообщении.