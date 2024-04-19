Под Петербургом сотрудники ДПС избили задержанного после ссоры в туалете

Первый пилот бомбардировщика Ту-22М3, который упал в Ставропольском крае, принудительно катапультировал помощника, штурмана-навигатора и штурмана-оператора. При этом сам он принял решение до конца остаться в кабине, чтобы максимально увести самолет от жилых зданий, пишет Telegram-канал Mash.