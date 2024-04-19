Под Петербургом сотрудники ДПС избили задержанного после ссоры в туалете

Фото: iStock/Kichigin
В Ленинградской области сотрудники ДПС избили административного задержанного, сообщает Telegram-канал Baza.
По словам задержанного, он подвергся физическому насилию после ссоры в туалете. Он утверждает, что попросил полицейского выйти, но его просьба была проигнорирована. По версии сотрудников полиции, мужчина демонстрировал агрессивное поведение, оскорблял их и отказывался войти в камеру.
В сообщении указывается, что Вячеслав Шумихин был задержан 9 сентября около своего дома в городе Лодейное Поле.
В документах по делу отмечены следы ударов на голове, туловище и ногах. Полиция объясняет эти травмы тем, что Шумихин ударялся головой о дверь, после чего на него были надеты наручники. Мужчину отпустили из отдела с квитанцией на оплату штрафа в 500 рублей.
Читайте также:
Красноярские инспектора ДПС спасли замерзавшую в лесу девочку
«Протащил на капоте»: Наркоторговец сбил инспектора ДПС и открыл стрельбу по полицейским
СК: В Дагестане водитель легкового автомобиля сбил инспектора ДПС
В сообщении указывается, что Вячеслав Шумихин был задержан 9 сентября около своего дома в городе Лодейное Поле.
В документах по делу отмечены следы ударов на голове, туловище и ногах. Полиция объясняет эти травмы тем, что Шумихин ударялся головой о дверь, после чего на него были надеты наручники. Мужчину отпустили из отдела с квитанцией на оплату штрафа в 500 рублей.
Читайте также:
Красноярские инспектора ДПС спасли замерзавшую в лесу девочку
«Протащил на капоте»: Наркоторговец сбил инспектора ДПС и открыл стрельбу по полицейским
СК: В Дагестане водитель легкового автомобиля сбил инспектора ДПС
Артем Кузьмин