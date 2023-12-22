СК: В Дагестане водитель легкового автомобиля сбил инспектора ДПС

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На федеральной трассе в Дагестане водитель легкового автомобиля сбил сотрудника ГИБДД, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
По информации ведомства, дерзкое ДТП произошло утром 21 декабря на 748-м километре федеральной автодороги «Кавказ».
Водитель легкового автомобиля сбил на инспектора полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Дагестан. Пострадавший госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести.
В Следственном комитете отметили, что по факту произошедшего проводится проверка.
Напомним, утром 22 декабря а 1-м км автодороги А-107 у села Сынково в Подмосковье погиб водитель. После столкновения грузовика и «Газели», последняя вспыхнула и загорелась.
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Водитель легкового автомобиля сбил на инспектора полка ДПС ГИБДД МВД по Республике Дагестан. Пострадавший госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести.
Напомним, утром 22 декабря а 1-м км автодороги А-107 у села Сынково в Подмосковье погиб водитель. После столкновения грузовика и «Газели», последняя вспыхнула и загорелась.
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Евгения Парфентьева