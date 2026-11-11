Водитель похитил клиентку и изнасиловал вместе с приятелями
В индийском штате Бихар компания мужчин изнасиловала девушку, когда она возвращалась домой. Об этом сообщает Hindustan Times.
19-летняя пострадавшая некоторое время гостила у тёти, и, когда ей нужно было возвращаться домой, она села в моторикшу. В этот момент, помимо водителя, внутри находились ещё двое мужчин.
Однако перевозчик не поехал по маршруту, а отвёз пассажирку в другое место, где вместе с приятелями её изнасиловал. После этого преступники бросили жертву недалеко от того населённого пункта, где она села в моторикшу. Затем виновник попытался скрыться, но пострадавшая стала звать на помощь.
Её услышали проходившие мимо люди, и с их помощью полиция задержала мужчину. Водитель назвал имена своих сообщников. Вскоре полицейские арестовали их и изъяли моторикшу, которую использовали для совершения преступления. Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
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