Водитель похитил клиентку и изнасиловал вместе с приятелями

11 ноября 2026, 10:13

В Индии трое мужчин изнасиловали 19-летнюю девушку в моторикше

Фото: Istock/Tinnakorn Jorruang

В индийском штате Бихар компания мужчин изнасиловала девушку, когда она возвращалась домой. Об этом сообщает Hindustan Times.