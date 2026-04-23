Учительницу из Аризоны арестовали после связи с 15-летним учеником
В штате Аризона 22-летнюю учительницу Джессению Родригес арестовали по делу о связи с 15-летним учеником. Следствие считает, что она забеременела от подростка и просила его помочь с абортом. Об этом сообщает Arizona Family.
Полиция начала проверку после обращения мачехи школьника. Она изучила его телефон и нашла переписку с преподавателем. По версии следствия, Родригес встречалась с подростком несколько раз. Затем она отправила ему фото положительного теста на беременность и просила держать их связь в тайне.
Следователи также нашли сообщения, где подросток просит знакомую отвезти Родригес в больницу. Сначала учительница отрицала обвинения, затем признала связь с учеником. Сейчас американка находится под стражей.
Ранее стало известно, что 27-летняя мексиканскую модель Каролину Флорес Гомес, получившую титул «Мисс Подростковая Вселенная» в 2017 году, обнаружили мёртвой в собственной квартире.
