В Дании столкнулись два поезда, есть пострадавшие
В Дании два железнодорожных состава столкнулись, несколько человек получили травмы. Об этом сообщает Reuters.
Местные экстренные службы подтвердили аварию и уточнили, что к месту ЧП направили спасателей и медиков. Точное число раненых пока не раскрывают. Причины происшествия сейчас выясняют.
Ранее сообщалось, что движение пригородных поездов в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области нарушено из‑за ЧП на станции Мельничный Ручей Октябрьской железной дороги.
До этого стало известно, что в Западной Вирджинии произошел опасный выброс токсичных веществ на заводе Catalyst Refiners. В результате инцидента два человека погибли, а 19 — пострадали от отравления.
