В Дании столкнулись два поезда, есть пострадавшие

Фото: iStock/Artur Nichiporenko

В Дании два железнодорожных состава столкнулись, несколько человек получили травмы. Об этом сообщает Reuters.



Местные экстренные службы подтвердили аварию и уточнили, что к месту ЧП направили спасателей и медиков. Точное число раненых пока не раскрывают. Причины происшествия сейчас выясняют.

Ранее сообщалось, что движение пригородных поездов в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области нарушено из‑за ЧП на станции Мельничный Ручей Октябрьской железной дороги.

До этого стало известно, что в Западной Вирджинии произошел опасный выброс токсичных веществ на заводе Catalyst Refiners. В результате инцидента два человека погибли, а 19 — пострадали от отравления.

Дарья Осипова

