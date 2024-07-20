Под Петербургом задержали двух пьяных военных, сбежавших с СВО

Фото: iStock/Prostock-Studio
В Белоострове под Санкт-Петербурге задержали двух военных, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет «Фонтанка».
По информации издания, мужчины якобы сбежали из зоны СВО, где принимали участие в военных действиях.
В настоящее время дезертиры задержаны. Вскоре их передадут военной прокуратуре, которая установит детали произошедшего. Как выяснилось, сбежавшие с СВО ранее отбывали наказание в колонии.
При себе у мужчин не было оружия, одеты беглецы были в штатское.
Читайте также:
Совершившую подвиг в зоне СВО собаку Победу номинировали на международную премию
СК РФ проверит информацию о телах мирных жителей в подвалах в зоне СВО
Боец СВО, могилу которого раскопали на Кубани, мобилизовался по липовой повестке
В настоящее время дезертиры задержаны. Вскоре их передадут военной прокуратуре, которая установит детали произошедшего. Как выяснилось, сбежавшие с СВО ранее отбывали наказание в колонии.
При себе у мужчин не было оружия, одеты беглецы были в штатское.
Читайте также:
Совершившую подвиг в зоне СВО собаку Победу номинировали на международную премию
СК РФ проверит информацию о телах мирных жителей в подвалах в зоне СВО
Боец СВО, могилу которого раскопали на Кубани, мобилизовался по липовой повестке
Анастасия Хохлова