Скелет в красных трусах обнаружили в лесополосе в Ленобласти

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Человеческий скелет обнаружили в лесополосе около Ладожского озера в Ленинградской области. Об этом сообщает «Фонтанка».
Отмечается, что скелет случайно заметил житель Петербурга, который сразу же сообщил о находке правоохранительным органам. Полиция оперативно прибыла на место происшествия. В настоящее время определить пол и возраст погибшего человека по внешним признакам невозможно.
На скелете была одета чёрная куртка, зелёная кофта, кроссовки 42 размера и красные трусы.
Следственным комитетом РФ будет организована проверка, в рамках которой возбудят уголовное дело, установит личность погибшего, а также причину его смерти.
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На скелете была одета чёрная куртка, зелёная кофта, кроссовки 42 размера и красные трусы.
Следственным комитетом РФ будет организована проверка, в рамках которой возбудят уголовное дело, установит личность погибшего, а также причину его смерти.
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Анастасия Чинкова